지석진·미미 '만학도 지씨' 30일 공개

넷플릭스 일일 지식 탐험 예능 프로그램

메인 포스터 공개로 본격 홍보 시작

넷플릭스 일일예능 '만학도 지씨'가 19일 메인 포스터를 공개했다.

넷플릭스 일일예능 '만학도 지씨'가 19일 메인 포스터를 공개하며 오는 30일 오후 5시 첫 선을 보인다고 발표했다. 지석진과 오마이걸 미미가 MC를 맡은 현실 밀착형 지식 탐험 예능으로, 과학 커뮤니케이터 궤도 등 다양한 게스트와 함께한다.오는 30일 오후 5시 첫 공개되는 넷플릭스(Netflix) 일일예능 '만학도 지씨(연출 정도담, 제작 TEO)'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 베테랑 예능인 지석진과 오마이걸 멤버 미미가 MC를 맡아, 과학 커뮤니케이터 궤도를 비롯한 폭넓은 스펙트럼의 게스트들과 함께할 예정이다.오늘(19일) 공개된 메인 포스터에는 지석진과 미미 두 MC의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 무언가를 필기하며 학구열을 불태우는 만학도 지석진의 모습과 함께, AI, 두뇌, 돋보기 등 아기자기한 일러스트가 어우러져 프로그램의 콘셉트를 직관적으로 보여준다. 지석진의 비장한 눈빛은 앞으로 펼쳐질 지식 탐험에 대한 기대감을 한층 높인다.미미는 호기심 가득 물음표를 띄우는가 하면, 무언가를 깨달은 듯 눈빛을 반짝이는 표정으로 눈길을 끈다. 날카로운 질문으로 허를 찌르는 질문 천재이자 공감 요정으로서의 반전 활약을 예고하는 동시에, 학구열로 뭉친 두 MC의 케미에 대한 기대감을 한층 높인다. ‘가장 만만한 두뇌쇼’라는 슬로건 역시 친근한 접근성과 함께 교양과 예능을 겸비한 재미를 예고하며 흥미를 더하고 있다.‘만학도 지씨’를 향한 시청자들의 기대감도 이어지고 있다. 티저 영상과 함께 론칭 소식이 전해지자 "재밌겠다", "석삼이 형이랑 미미 조합이라니 벌써부터 기대됨", "이 두 조합 좋다" 등의 반응이 쏟아졌다.'만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 지석진, 오마이걸 미미, 넷플릭스 예능, 만학도 지씨, 지식 탐험