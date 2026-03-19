송일국 삼둥이, 중학교 2학년에 아빠 키 넘어

185cm→190cm 육박하는 성장

과거 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연으로 유명세

송일국의 아들이 중학교 2학년의 나이에 부친의 키를 따라잡은 근황을 알렸다. / 사진=DC인사이드 '슈퍼맨이 돌아왔다 갤러리'

사진=DC인사이드 '슈퍼맨이 돌아왔다 갤러리'

사진=DC인사이드 '슈퍼맨이 돌아왔다 갤러리'

배우 송일국의 아들 대한·민국·만세가 아빠를 훌쩍 뛰어넘는 남다른 성장세를 보였다.지난 17일 온라인 커뮤니티 DC 인사이드 '슈퍼맨이 돌아왔다 갤러리'에는 최근 세쌍둥이의 생일을 기념해 팬들이 선물을 전달한 인증샷이 공개됐다.특히 세쌍둥이는 185cm인 아빠 송일국 키를 훌쩍 따라잡아 눈길을 끌었다. 앳된 얼굴은 그대로이지만, 송일국의 키와 체격을 따라잡는 무서운 성장세를 보였다.앞서 송일국은 첫째 대한이에 대해 "이제 저보다 크다"라며 아이들이 190cm를 넘을까 "하루하루 기도하며 보내고 있다"라며 걱정하는 면모를 보이기도 했다.한편 송일국은 2008년 판사 정승연과 결혼해 2012년 아들 송대한, 송민국, 송만세를 낳았다. 세쌍둥이는 과거 KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 송일국, 삼둥이, 성장, 슈퍼맨이 돌아왔다