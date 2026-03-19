김용준, 5월 9일·10일 소극장 콘서트 개최

이화여대 ECC 영산극장서 '봄, 걸음' 공연

23일 오후 6시부터 티켓링크 예매 시작

가수 김용준이 오랜 시간 사랑받아 온 명곡들로 단독콘서트를 연다. [사진 제공 = 빌리언스]

SG워너비 김용준이 5월 9일·10일 이틀간 서울 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 단독 콘서트 '봄, 걸음'을 개최한다고 소속사 빌리언스가 18일 발표했다.소속사 빌리언스는 지난 18일 오후 7시 공식 SNS를 통해 김용준의 소극장 콘서트 '봄, 걸음' 포스터를 공개하고 공연 개최 소식을 알렸다.공개된 포스터는 산뜻한 봄의 기운을 그대로 옮겨놓은 듯한 색감으로 시선을 사로잡는다. 은은한 그린 톤의 배경 위에 자리한 '봄, 걸음'이라는 핑크 컬러의 타이포그래피가 봄의 설렘을 자아내며 포근한 분위기를 더한다.포스터에 따르면 김용준은 오는 5월 9일과 10일 양일간 서울 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 팬들과 만날 예정이다. 소극장만의 아늑한 분위기 속에서 관객들과 가까이 마주하며 음악을 통해 진솔한 감정과 이야기를 전할 것으로 기대를 모은다.김용준은 2022년 데뷔 18년 만에 개최한 솔로 첫 단독 콘서트 '처음'을 시작으로, 2023년 '이음', 2025년 '닿음'을 개최하며 감미로운 음색과 안정적인 가창력이 담긴 무대로 팬들과 특별한 소통을 이어가고 있다.이번 단독 콘서트 '봄, 걸음'에서는 계절처럼 차곡차곡 쌓아온 김용준의 음악과 시간을 담아낼 예정이다. 오랜 시간 사랑받아 온 명곡들과 함께, 특유의 감미로운 음색과 깊이 있는 감정선이 어우러진 무대로 관객들에게 따뜻한 감동을 선사할 전망이다.한편, 김용준의 소극장 콘서트 '봄, 걸음'은 오는 5월 9일과 10일 양일간 서울 이화여자대학교 ECC 영산극장에서 개최되며, 오는 23일 오후 6시 티켓링크를 통해 예매가 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 김용준, SG워너비, 소극장콘서트, 단독콘서트