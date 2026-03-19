기안84, 우상 이토 준지와 만남

이토 준지의 깜짝 선물에 눈물 흘려

기안84가 주먹을 불끈 쥐고 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

기안84가 우상인 이토 준지 작가를 만났다./사진제공=MBC '나 혼자 산다'

'나혼자산다'가 아동 성범죄 작가를 쓴 일본 출판사 소학관과 전범기 논란 '명탐정 코난' 포스터를 노출했다. /사진제공=MBC

기안84가 이토 준지 작가로부터 뜻밖의 선물을 받고 울컥해 눈물을 훔친다.오는 20일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 기안84가 우상인 만화가 이토 준지 작가와 마주앉은 모습이 공개된다.지난주 기안84가 만화가의 꿈을 꾸게 해준 이토 준지 작가를 만나는 꿈같은 순간이 펼쳐졌다. 이날 방송에는 기안84와 이토 준지 작가가 서로의 이야기를 나눈다.기안84는 서툰 일본어로 자기소개를 하고, 팬심 가득한 질문들을 건넨다. 이때 이토 준지 작가가 기안84의 작품을 봤다고 말하자, 기안84는 믿기지 않는 듯 깜짝 놀란다. 이어 그는 밀려오는 쑥스러움과 부끄러움에 몸 둘 바를 몰라 한다.기안84는 이토 준지 작가의 작품에 대한 궁금증부터 만화가로서의 생각과 일상 등 다양한 질문을 쏟아낸다. 그는 자신의 경험을 언급하며 “마감에 늦은 적 있나요?”라고 묻는다. 이에 이토 준지 작가가 어떤 대답을 했을지 관심이 쏠린다.기안84가 이번 만남을 위해 준비한 선물을 전하는 모습도 공개된다. 존경의 마음을 담아 그린 이토 준지 작가의 초상화와, 그의 작품 세계를 표현한 도시락이다. 공개된 사진 속에는 기안84가 건넨 초상화를 본 이토 준지 작가의 놀란 표정이 포착돼 눈길을 끈다. 이토 준지 작가는 자신의 초상화를 보고 기안84에게 여러 질문을 던졌다고 해 호기심이 모인다.이토 준지 작가도 기안84를 위한 깜짝 선물을 전한다. 상상도 못한 만남에 이어 뜻밖의 선물을 받은 기안84는 “나 눈물 날 것 같아”라며 감격한다. 눈물을 훔치는 그의 모습에 강남도 놀라며 당황한 반응을 보인다.기안84를 울컥하게 만든 이토 준지 작가의 선물은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.한편, 지난주 방송에서 일부 시청자들은 '나 혼자 산다'가 일본 소학관과 '명탐정 코난' 극장판 17기 '절해의 탐정' 포스터를 방송에 노출한 것에 대해 문제를 제기했다.앞서 소학관은 아동 성범죄자인 한 작가에게 가명을 쓰게 한 뒤 재등단해 만화를 연재시키게 했고, 지난달 이 사실이 수면 위로 드러나면서 일본 내에서 논란이 됐다. 이후 해당 아동 성범죄자 작가의 만화를 연재 중이던 웹 플랫폼에서 사과문을 게재했다. '절해의 탐정' 영화는 전범기 사용 논란으로 국내에서 개봉되지 않은 작품이다.이에 대해 '나 혼자 산다' 측은 별다른 입장을 밝히진 않은 채 다시 보기에서 출판사에 대한 소개만 삭제했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 기안84, 이토준지, 나혼자산다, MBC예능, 만화가