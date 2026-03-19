장영란, 18일 유튜브서 성형 전 여권사진 공개

김포공항서 일본행, 자취방 구경 목적

과거 사진에 '예뻐지긴 했다' 솔직 발언

방송인 장영란이 자신의 과거 여권 사진을 보여주고 있다. 사진=유튜브 채널 'A급 장영란'

방송인 장영란이 자신의 과거 여권 사진을 보여주고 있다. 사진=유튜브 채널 'A급 장영란'

방송인 장영란이 일본 출국을 앞두고 본인이 성형 수술을 하기 전 찍었던 과거 여권 사진을 공개했다.지난 18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 일본 방문 과정을 담은 영상이 게시됐다.이날 영상에서 김포공항에 도착한 장영란은 "드디어 해외 출장을 간다. 정말로 만나고 싶은 사람이 있어서 스타의 일본 자취방을 구경하러 간다"며 "이왕 가는 거 많이 말아오겠다"고 소감을 밝혔다.이날 장영란은 제작진에게 여권을 펼쳐 보이며 "약간 예뻐지긴 했다"고 말했다. 사진을 본 제작진이 "이건 수술 후인가요?"라고 질문하자 장영란은 "수술 전이지"라고 답하며 과거 성형 사실을 언급했다.이어 제작진이 사진 속 모습이 나이 들어 보인다고 지적하자 장영란은 "가르마 자체도 너무 2:8로 갔다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 장영란, 성형수술, 유튜브, A급장영란, 김포공항