SBS '신이랑 법률사무소' 이솜 비하인드 컷 공개

도도한 변호사부터 상처받은 모습까지 다채로운 연기

촬영장에서 사랑스러운 본모습 보여줘

도도한 분위기를 자아내는 이솜의 모습 / 사진제공=매니지먼트mmm

'신이랑 법률사무소' 이솜의 비하인드 컷 / 사진제공=매니지먼트mmm

'신이랑 법률사무소'에서 유연석과 핑크빛을 그리는 배우 이솜의 다채로운 모습이 공개됐다.19일 매니지먼트mmm은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 에이스 변호사 한나현 역을 연기하고 있는 이솜의 포스터 촬영 비하인드를 공개했다. '신이랑 법률사무소'는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 냉혈 엘리트 변호사 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다.공개된 사진 속 이솜은 각기 다른 콘셉트에 맞게 다양한 면모를 보여주고 있다. 먼저 각 잡힌 슈트를 입고 도도하면서도 차가운 얼굴을 보여주고 있는 컷에서는 그녀의 당당한 자신감이 느껴진다. 승소에 목숨 건 냉혈 변호사인 만큼, 단단한 카리스마로 시선을 사로잡는다.두 번째 컷에 담긴 이솜의 모습에서는 왠지 모를 슬픔이 보인다. 모든 게 빈틈없이 완벽하기에 감정을 잘 드러내지 않을 거라 생각했지만, 그녀의 눈망울에는 아픈 상처와 사연이 녹아있어 한나현의 지난 서사에 대한 궁금증을 자극한다.또 다른 컷에는 한나현 본체 이솜의 사랑스러운 매력이 담겨 있다. 촬영 중 카메라를 발견하자 포즈를 취하며 수줍게 웃어 보이던 그녀의 미소는 현장의 분위기를 끌어 올렸다는 후문이다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 이솜, 유연석, 신이랑 법률사무소, SBS 드라마