유해진, MBC 예능서 장항준과 갈등 일화 공개

"제발 좀!"이라고 소리치며 장항준에게 후반작업 독촉

서로를 생각하는 마음이 깊었던 두 사람의 훈훈한 관계

'왕과 사는 남자' 유해진과 장항준 감독 / 사진=텐아시아DB

유해진과 장항준 감독이 '왕과 사는 남자' 촬영 일화를 공개하고 있는 모습 / 사진='손석희의 질문들 4' 캡처

배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자' 촬영 중 장항준 감독과 다퉜던 일화가 공개됐다.지난 18일 방송된 MBC '손석희의 질문들 4'에는 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 유해진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.장항준은 "영화 후반 작업 중 유해진과 술자리를 하게 됐다. 편집은 다 끝났냐고 묻길래 잘 되고 있다고 했더니 '그러지 말고 열심히 좀 해'라고 하더라. 보통 배우가 감독한테 열심히 하라는 얘기는 안 한다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "하고 있다고 했더니 '아니 제발 좀!'이라고 하더라. 그래서 '내가 어린이야? 열심히 하고 있다고!'라며 엄청 짜증을 냈다. 누가 봐도 못 믿어서 그런 거 아니냐"라고 덧붙였다.그러자 유해진은 "그런 모습은 처음 봤다"라며 웃어 보였다. 장항준은 "집에 가서 김은희 작가에게 해진이가 난리를 쳤다고 털어놨더니 은희가 '오빠 고마운 줄 알아. 해진 오빠 같은 배우가 어딨어. 연기 잘하지, 후반 작업도 열심히 하라고 한 게 죄야?'라고 하더라. 맞는 말이라 수긍했다"고 회상했다.또 장항준은 "친구라서 그런지 좋은 파트너였던 것 같다. 편하게 이야기할 수 있고 편하게 받아들일 수 있었다"고 말했다. 유해진 역시 "현장에서 진지한 장면을 찍을 때는 엄청 디테일하다. 생각지도 못한 부분을 얘기해 줄 때도 있다"고 말해 훈훈함을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 유해진, 장항준, 왕과사는남자, 손석희의질문들, 김은희