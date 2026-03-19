유해진, MBC 예능서 장항준과 갈등 일화 공개
"제발 좀!"이라고 소리치며 장항준에게 후반작업 독촉
서로를 생각하는 마음이 깊었던 두 사람의 훈훈한 관계
"제발 좀!"이라고 소리치며 장항준에게 후반작업 독촉
서로를 생각하는 마음이 깊었던 두 사람의 훈훈한 관계
배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자' 촬영 중 장항준 감독과 다퉜던 일화가 공개됐다.
지난 18일 방송된 MBC '손석희의 질문들 4'에는 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 유해진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
유해진이 장항준 감독에게 "제발 좀!"이라고 소리친 이유
장항준은 "영화 후반 작업 중 유해진과 술자리를 하게 됐다. 편집은 다 끝났냐고 묻길래 잘 되고 있다고 했더니 '그러지 말고 열심히 좀 해'라고 하더라. 보통 배우가 감독한테 열심히 하라는 얘기는 안 한다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "하고 있다고 했더니 '아니 제발 좀!'이라고 하더라. 그래서 '내가 어린이야? 열심히 하고 있다고!'라며 엄청 짜증을 냈다. 누가 봐도 못 믿어서 그런 거 아니냐"라고 덧붙였다.
그러자 유해진은 "그런 모습은 처음 봤다"라며 웃어 보였다. 장항준은 "집에 가서 김은희 작가에게 해진이가 난리를 쳤다고 털어놨더니 은희가 '오빠 고마운 줄 알아. 해진 오빠 같은 배우가 어딨어. 연기 잘하지, 후반 작업도 열심히 하라고 한 게 죄야?'라고 하더라. 맞는 말이라 수긍했다"고 회상했다. 훈훈한 두 사람의 관계
또 장항준은 "친구라서 그런지 좋은 파트너였던 것 같다. 편하게 이야기할 수 있고 편하게 받아들일 수 있었다"고 말했다. 유해진 역시 "현장에서 진지한 장면을 찍을 때는 엄청 디테일하다. 생각지도 못한 부분을 얘기해 줄 때도 있다"고 말해 훈훈함을 더했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
관련 주제: 유해진, 장항준, 왕과사는남자, 손석희의질문들, 김은희
지난 18일 방송된 MBC '손석희의 질문들 4'에는 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 유해진이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
유해진이 장항준 감독에게 "제발 좀!"이라고 소리친 이유
장항준은 "영화 후반 작업 중 유해진과 술자리를 하게 됐다. 편집은 다 끝났냐고 묻길래 잘 되고 있다고 했더니 '그러지 말고 열심히 좀 해'라고 하더라. 보통 배우가 감독한테 열심히 하라는 얘기는 안 한다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "하고 있다고 했더니 '아니 제발 좀!'이라고 하더라. 그래서 '내가 어린이야? 열심히 하고 있다고!'라며 엄청 짜증을 냈다. 누가 봐도 못 믿어서 그런 거 아니냐"라고 덧붙였다.
그러자 유해진은 "그런 모습은 처음 봤다"라며 웃어 보였다. 장항준은 "집에 가서 김은희 작가에게 해진이가 난리를 쳤다고 털어놨더니 은희가 '오빠 고마운 줄 알아. 해진 오빠 같은 배우가 어딨어. 연기 잘하지, 후반 작업도 열심히 하라고 한 게 죄야?'라고 하더라. 맞는 말이라 수긍했다"고 회상했다. 훈훈한 두 사람의 관계
또 장항준은 "친구라서 그런지 좋은 파트너였던 것 같다. 편하게 이야기할 수 있고 편하게 받아들일 수 있었다"고 말했다. 유해진 역시 "현장에서 진지한 장면을 찍을 때는 엄청 디테일하다. 생각지도 못한 부분을 얘기해 줄 때도 있다"고 말해 훈훈함을 더했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
관련 주제: 유해진, 장항준, 왕과사는남자, 손석희의질문들, 김은희
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