김준현, SM C&C와 5년 계약 종료

팬 무시 논란 후 재계약 불발로 결별

당분간 독자 활동 예정

개그맨 김준현이 KBS2 '불후의 명곡' 관련 행사에서 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

'팬 무시 시비'로 태도 논란에 휩싸인 개그맨 김준현이 5년간 몸담았던 소속사와 결별한다.19일 한 매체에 따르면, 김준현은 이날 SM C&C와 전속계약이 종료된다. 양측은 충분한 논의 끝에 재계약을 진행하지 않기로 결정했다.김준현은 2021년 JDB엔터테인먼트에서 SM C&C로 이적했다. 2024년 3월 한 차례 재계약을 체결하며 동행을 이어왔으나, 2년 만에 계약이 종료됐다.SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 한석준, 장영란, 황제성, 장도연, 배성재, 장예원, 황재균 등이 몸담고 있다.김준현은 당분간 별도의 소속사 없이 독자 활동에 나설 계획으로 알려졌다.김준현은 최근 '팬 무시' 시비에 휘말리기도 했다. 방송 출근길에서 팬들의 인사에도 별다른 반응 없이 지나치면서 태도 논란에 휩싸였다.한편 김준현은 2007년 KBS 공채 개그맨 22기로 데뷔했다. 현재 '불후의 명곡'을 비롯해 MBC 에브리원 '어서와~ 한국은 처음이지?', 코미디TV '맛있는 녀석들' 등에서 MC로 활약하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 김준현, SM C&C, 전속계약, 개그맨, 소속사