김원훈·엄지윤, 15년 연애 끝 4월 1일 결혼

18일 SNS서 웨딩화보와 함께 결혼 발표

숏박스 콘텐츠로 실제 결혼식 진행 예정

김원훈과 엄지윤의 결혼 화보 / 사진=김원훈 SNS

김원훈과 엄지윤의 결혼 화보 / 사진=김원훈 SNS

유튜브 채널 '숏박스'에서 장기연애 커플을 연기한 코미디언 김원훈과 엄지윤이 콘텐츠로 결혼식을 올린다.지난 18일 김원훈은 SNS에 "안녕하세요 원훈, 지윤입니다. 연인에서 부부로, 15년간의 소중한 사랑을 이어오다 그 결실을 맺어 2026년 4월 1일 새로운 출발을 하게 됐다"는 글과 함께 사진을 한 장 올렸다. 사진에는 김원훈과 엄지윤의 웨딩 화보가 담겼다.이어 그는 "소중한 분들께 직접 청첩장을 전달해 드리며 함께 이 기쁨을 나누고 싶지만 오랜만에 드리는 연락이 부담될까 염려스러운 마음에 조심스럽게 소식을 전한다"라며 "저희 결혼식에 축복의 걸음을 하시어 하나 됨을 지켜봐 주시고 격려해 주신다면 더없는 기쁨으로 간직하겠다"고 말했다.또 김원훈은 "신혼여행에 예산을 너무 많이 써서 식대 보증 인원을 150명밖에 하지 못했다. 많은 하객분을 초대하지 못하는 점 양해 부탁드린다. 하객 신청 링크는 아래 고정 댓글을 확인해달라"고 덧붙였다.해당 게시글에 엄지윤이 "전 불참이용"이라는 댓글을 남기자 김원훈이 "저도요"라고 반응해 웃음을 안겼다.같은 날 '숏박스' 유튜브 채널에도 "저희 숏박스의 시작이자 가장 뜨거운 사랑을 받았던 장기연애 시리즈의 15년 서사가 마침내 결실을 맺는다. 그래서 이 역사적인 피날레의 순간을 실제 결혼식이라는 특별한 오프라인 무대로 옮겨오려 한다"는 글이 올라왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 김원훈, 엄지윤, 숏박스, 유튜버 결혼, 장기연애