김세정, BH엔터테인먼트 전속계약 체결

10년간 몸담은 젤리피쉬엔터 떠나

이병헌·한지민과 한솥밥, 배우 활동 집중

가수 겸 배우 김세정이 취재진을 향해 볼하트를 날리고 있다. 텐아시아 DB

가수 겸 배우 김세정이 19일 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 10년간 몸담은 젤리피쉬엔터테인먼트를 떠난다. 그는 BH엔터테인먼트에서 배우로서 입지를 더 튼튼히 다지게 됐다.▾19일 텐아시아 취재 결과 김세정은 BH엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. BH엔터테인먼트에는 이병헌, 한지민, 추자현, 박보영, 고수, 박진영, 정채연 등이 속해있다.앞서 일본 공연에서 김세정은 "10대 때부터 함께 걸었던 젤리피쉬와도 이제 오늘 마지막 인사를 해야 할 때가 왔다"며 "10년 동안 정말 다사다난하고 그럼에도 정말 행복했다"고 말했다.김세정은 "그래도 젤리피쉬가 함께 해줬기 때문에 지금의 나까지 왔다고 생각한다"고 감사 인사를 전하며 "10주년의 막을 내리고 내가 앞으로 어떤 회사를 가게 될지는 아직 비밀이다"라고 재치 있게 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 김세정, BH엔터테인먼트, 젤리피쉬엔터테인먼트, 전속계약, 이병헌