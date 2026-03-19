충주맨 김선태, 왕따설 해명

개인 유튜브 채널 148만 구독자 달성

"1년간 후임자 인수인계 완료"

MBC '라디오스타'에 출연해 퇴사 후 루머에 대해 해명하는 김선태./사진제공=MBC

'라디오스타'에 출연해 퇴사 후 불거진 루머에 대해 해명하는 '충주맨' 김선태./사진제공=MBC

'충주맨' 김선태가 퇴사를 둘러싼 루머들에 대해 입 열었다.지난 18일 방송된 MBC 예능 '라디오스타' 957회는 '웃음 공무원' 특집으로 붐, 문세윤, 남창희, 김선태가 게스트로 출연했다.녹화일 기준 퇴사 3일차인 김선태는 퇴직을 결심한 이유에 대해 "박수소리가 가장 클 때 그만두고 싶었다. 운영하던 유튜브도 100만 구독자를 달성했으니 모든 것이 맞아 떨어졌었다"고 말했다. 충주시 공무원으로 뼈를 묻겠다고 하지 않았냐는 말에 김선태는 "뼈는 묻고 살만 가져왔다"고 너스레를 떨었다.퇴사 후 여러 소속사로부터 연락을 받았다는 김선태는 "지금은 어딘가에 소속되는 것이 지친다"며 아직은 생각이 없다고 밝혔다.김선태는 개인 채널 오픈 후 현재 약 148만 구독자를 보유하고 있다. 이에 대해 김선태도 "두려움도 있긴하다. 영상을 올리기도 전에 구독자가 올랐다"며 "물이 들어왔으니 노를 저어야한다"고 말했다.퇴사를 두고 불거진 루머에 대해서도 해명했다. 그는 "왕따라는 얘기가 있었는데, 절대 아니고 잘 해주셨다. 시기와 질투, 소문은 어디나 있다. 전혀 아니고 낭설이다. 저도 아이디어 한계가 있고 물러날 줄 알아야 하지 않냐. 채널 업무만 7년 했다. 한마디만 드리자면 진짜 대다수 공무원 분들이 잘해주셨다. 응원도 해주셨고 전혀 트러블 없었다"고 강조했다청와대를 간다는 소문에 대해서는 "공무원 신분이라 접촉도 안 하고 검토도 안 했다. 구체적 제안이 있지 않았고, 제안이 왔더라도 조직생활보다 자유롭게 콘텐츠를 만들고 싶다"며 선을 그었다.인수인계 없이 관뒀다는 것도 사실무근이었다. 김선태는 "'갑자기 퇴사하는게 아니고 인수인계를 1년 동안 했다. 차근차근 알려주고 6개월 전부터 혼자 알아서 올릴 수 있게 만들어뒀다. 어느 정도 갖춰놨고, 그 친구도 굉장히 실력이 올라왔다. 난 퇴사 얼마 전까지 그 친구 영상 터치를 아무것도 안 했다. 지금도 잘하고 있다. 항상 응원한다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 김선태, 충주맨, 라디오스타, 유튜브