사진=유튜브 채널 'Umazing 엄정화 TV'

사진=유튜브 채널 'Umazing 엄정화 TV'

사진=유튜브 채널 'Umazing 엄정화 TV'

가수 겸 배우 엄정화가 인도네시아 롬복 여행 중 입은 부상 소식을 전했다.엄정화는 지난 16일 본인의 유튜브 채널 'Umazing 엄정화 TV'를 통해 서핑 여행 과정이 담긴 영상을 게시했다. 해당 영상에서 엄정화는 롬복으로 서핑 여행을 떠났으나 발가락 부상으로 인해 일정을 소화하지 못했다고 밝혔다.그는 서핑 대신 숙소 수영장에서 시간을 보냈다. 일행과 잠수 대결을 하거나 수영을 즐기고 컵라면을 먹는 모습이 포착됐다. 또 영상 속 엄정화는 보라색과 연두색 문양의 수영복을 착용하고 수영장에서 휴식을 취했다.그는 롬복으로 이동하기 전 "발리보다 작은 시골 바다가 너무 예쁘다고 들었다"며 기대감을 드러냈다. 하지만 첫날 서핑 일정을 끝낸 뒤 숙소 내에서 이동하다 빗길에 미끄러져 계단에 발을 부딪혔다.엄정화는 카메라에 멍이 든 발을 비추며 "정말 미안한데 발을 보여줘야겠다. 지금 이렇게 보라색으로 되고 있다"고 상황을 설명했다. 그는 "울고 싶다. 사실 울었다"며 "너무 아프고 속상해서 눈물이 났다"고 털어놨다. 또한 "오늘이 첫날인데 앞으로 서핑할 날이 7일이나 남아 있다"며 "오늘이 마지막 서핑이 될 수도 있다"고 말했다.엄정화는 "이게 그냥 타박상이길 바란다"며 부상 부위가 나아지기를 기원했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr