강형욱, 반려견 훈련 중 MRI 촬영 부상 경험 공개

강한 공격성을 보이는 아메리칸 불리 늑대 1호 구억이

반려견 훈련사 강형욱이 손을 흔들고 있다. / 사진=텐아시아DB

강형욱 훈련사가 강아지들을 훈련하고 있다. / 사진제공=채널A

반려견 훈련사 강형욱이 훈련 중 다쳤던 일화를 털어놓는다.18일 방송되는 채널A 반려견 갱생 리얼리티 '개와 늑대의 시간2' 10회에서는 강한 공격성을 보이는 아메리칸 불리 늑대 1호 구억이의 사연이 공개된다.늑대 구억이는 줄만 매면 무서울 만큼 집요하게 물어뜯는 행동을 보인다. 심지어 입에서 피가 맺히는 상황에서도 줄을 놓지 않는 모습까지 포착돼 스튜디오를 놀라게 한다. 이날 스튜디오에서 구억이의 행동을 지켜보던 강형욱은 "다른 개와 터그 놀이를 하다가 MRI를 찍은 적도 있다"고 말해 눈길을 끈다. 강한 힘을 가진 개와의 훈련이 얼마나 위험할 수 있는지 자신의 경험을 통해 설명한 것.이어 "물어야 평온해지는 개도 있다"는 강형욱의 의미심장한 진단이 더해지며 늑대 구억이의 행동에 대한 궁금증을 높인다. 특히 감정 표현이 거의 보이지 않는 모습에 보호자마저 "사이코패스 같다"고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다는 후문이다.'개와 늑대의 시간2'는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다. '개와 늑대의 시간2'는 매주 수요일 오후 10시에 방송된다.한편 강형욱은 2024년 훈련소 직원들의 갑질 폭로와 정보통신망법 위반 혐의로 피소됐으나, 작년 2월 경찰로부터 '혐의없음' 불송치 결정을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 강형욱, 개와늑대의시간2, 채널A, 반려견훈련, 갑질논란