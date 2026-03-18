역대 최다 관객 몰렸다…이소나·허찬미 뜬 '미스트롯4' 갈라쇼, 셀럽들도 포착

미스트롯4 갈라쇼가 19일 밤 10시 방송
1000여명 역대 최다 관객이 현장 참석
드라마 닥터신 배우들도 방청 참여
1000여명 역대 최다 관객이 현장 참석
드라마 닥터신 배우들도 방청 참여
‘미스트롯4 갈라쇼’ 역대 최대 관객을 홀린 TOP9 화제의 무대가 TV로 공개된다.
오는 19일 오후 10시 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’가 첫 방송된다. 최고 시청률 18.4%를 기록한 ‘미스트롯4’ TOP9이 폭발적인 사랑을 보내준 시청자와 팬들의 성원에 보답하기 위해 준비한 특별한 무대들이 펼쳐진다. 특히 이번 ‘미스트롯4 갈라쇼’에는 그 인기를 입증하듯 역대 최대 관객이 몰린 가운데, 각계 셀럽들의 방청도 포착됐다고 해 더욱 주목된다.
‘미스트롯4 갈라쇼’는 TOP9(眞 이소나, 善 허찬미, 美 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리, 김산하, 유미)의 화려한 합동 무대로 시작된다. 짧은 시간 동안 준비했다는 것이 믿기지 않을 정도로 안무부터 노래까지 완벽한 호흡을 자랑하는 TOP9 덕에 ‘미스트롯4 갈라쇼’는 시작부터 뜨거운 열기를 자랑한다. TV CHOSUN 가산 스튜디오 전체를 꽉 채운 관객들을 본 MC 김성주는 “이렇게 많이 오실 줄 몰랐다”라며 “무려 1000여명 역대 최대 관객이 찾아 주셨다”라고 시청자들을 향한 감사의 마음을 전한다. 이어 객석에서 남다른 비주얼을 자랑하는 관객들을 지목해 궁금증을 유발한다. 그 주인공은 바로 TV CHOSUN 주말드라마 ‘닥터신’의 다섯 주인공 정이찬, 백서라, 안우연, 주세빈, 천영민이다.
방송 첫 주부터 파격적인 전개로 화제를 모으고 있는 ‘닥터신’의 주연 배우들은 신인답지 않은 패기 넘치는 입담으로 ‘미스트롯4 갈라쇼’ 현장을 발칵 뒤집는다. 이들은 각자 ‘미스트롯4’ TOP9 중 좋아하는 참가자, 응원했던 참가자는 물론 ‘닥터신’ 카메오로 탐나는 참가자도 솔직하게 밝힌다. 과연 ‘닥터신’ 주연 배우들이 콕 집은 원픽 트롯 여제는 누구일지 이목이 쏠린다.
역대 최대 관객 앞에 선 TOP9의 무대 역시 어느 때보다 역대급이라는 전언이다. 경연에서 화제를 모은 무대는 물론 TOP9의 색다른 매력을 만날 수 있는 합동 무대, 특별한 손님과 함께 하는 듀엣 무대, 상상 그 이상의 감동을 선사할 장르를 넘어선 컬래버 무대, 이름만 들어도 입이 쩍 벌어지는 레전드와 함께하는 무대까지 펼쳐질 예정이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
관련 주제: 미스트롯4, 이소나, 허찬미, TV조선, 갈라쇼
오는 19일 오후 10시 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’가 첫 방송된다. 최고 시청률 18.4%를 기록한 ‘미스트롯4’ TOP9이 폭발적인 사랑을 보내준 시청자와 팬들의 성원에 보답하기 위해 준비한 특별한 무대들이 펼쳐진다. 특히 이번 ‘미스트롯4 갈라쇼’에는 그 인기를 입증하듯 역대 최대 관객이 몰린 가운데, 각계 셀럽들의 방청도 포착됐다고 해 더욱 주목된다.
‘미스트롯4 갈라쇼’는 TOP9(眞 이소나, 善 허찬미, 美 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리, 김산하, 유미)의 화려한 합동 무대로 시작된다. 짧은 시간 동안 준비했다는 것이 믿기지 않을 정도로 안무부터 노래까지 완벽한 호흡을 자랑하는 TOP9 덕에 ‘미스트롯4 갈라쇼’는 시작부터 뜨거운 열기를 자랑한다. TV CHOSUN 가산 스튜디오 전체를 꽉 채운 관객들을 본 MC 김성주는 “이렇게 많이 오실 줄 몰랐다”라며 “무려 1000여명 역대 최대 관객이 찾아 주셨다”라고 시청자들을 향한 감사의 마음을 전한다. 이어 객석에서 남다른 비주얼을 자랑하는 관객들을 지목해 궁금증을 유발한다. 그 주인공은 바로 TV CHOSUN 주말드라마 ‘닥터신’의 다섯 주인공 정이찬, 백서라, 안우연, 주세빈, 천영민이다.
방송 첫 주부터 파격적인 전개로 화제를 모으고 있는 ‘닥터신’의 주연 배우들은 신인답지 않은 패기 넘치는 입담으로 ‘미스트롯4 갈라쇼’ 현장을 발칵 뒤집는다. 이들은 각자 ‘미스트롯4’ TOP9 중 좋아하는 참가자, 응원했던 참가자는 물론 ‘닥터신’ 카메오로 탐나는 참가자도 솔직하게 밝힌다. 과연 ‘닥터신’ 주연 배우들이 콕 집은 원픽 트롯 여제는 누구일지 이목이 쏠린다.
역대 최대 관객 앞에 선 TOP9의 무대 역시 어느 때보다 역대급이라는 전언이다. 경연에서 화제를 모은 무대는 물론 TOP9의 색다른 매력을 만날 수 있는 합동 무대, 특별한 손님과 함께 하는 듀엣 무대, 상상 그 이상의 감동을 선사할 장르를 넘어선 컬래버 무대, 이름만 들어도 입이 쩍 벌어지는 레전드와 함께하는 무대까지 펼쳐질 예정이다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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