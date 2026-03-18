역대 최다 관객 몰렸다…이소나·허찬미 뜬 '미스트롯4' 갈라쇼, 셀럽들도 포착

미스트롯4 갈라쇼가 19일 밤 10시 방송

1000여명 역대 최다 관객이 현장 참석

드라마 닥터신 배우들도 방청 참여

'미스트롯4 갈라쇼'에서 1000여명 관객 홀린 역대급 무대를 선보였다. 사진제공=TV조선

‘미스트롯4 갈라쇼’ 역대 최대 관객을 홀린 TOP9 화제의 무대가 TV로 공개된다.오는 19일 오후 10시 TV CHOSUN ‘미스트롯4 갈라쇼’가 첫 방송된다. 최고 시청률 18.4%를 기록한 ‘미스트롯4’ TOP9이 폭발적인 사랑을 보내준 시청자와 팬들의 성원에 보답하기 위해 준비한 특별한 무대들이 펼쳐진다. 특히 이번 ‘미스트롯4 갈라쇼’에는 그 인기를 입증하듯 역대 최대 관객이 몰린 가운데, 각계 셀럽들의 방청도 포착됐다고 해 더욱 주목된다.‘미스트롯4 갈라쇼’는 TOP9(眞 이소나, 善 허찬미, 美 홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리, 김산하, 유미)의 화려한 합동 무대로 시작된다. 짧은 시간 동안 준비했다는 것이 믿기지 않을 정도로 안무부터 노래까지 완벽한 호흡을 자랑하는 TOP9 덕에 ‘미스트롯4 갈라쇼’는 시작부터 뜨거운 열기를 자랑한다.TV CHOSUN 가산 스튜디오 전체를 꽉 채운 관객들을 본 MC 김성주는 “이렇게 많이 오실 줄 몰랐다”라며 “무려 1000여명 역대 최대 관객이 찾아 주셨다”라고 시청자들을 향한 감사의 마음을 전한다. 이어 객석에서 남다른 비주얼을 자랑하는 관객들을 지목해 궁금증을 유발한다. 그 주인공은 바로 TV CHOSUN 주말드라마 ‘닥터신’의 다섯 주인공 정이찬, 백서라, 안우연, 주세빈, 천영민이다.방송 첫 주부터 파격적인 전개로 화제를 모으고 있는 ‘닥터신’의 주연 배우들은 신인답지 않은 패기 넘치는 입담으로 ‘미스트롯4 갈라쇼’ 현장을 발칵 뒤집는다. 이들은 각자 ‘미스트롯4’ TOP9 중 좋아하는 참가자, 응원했던 참가자는 물론 ‘닥터신’ 카메오로 탐나는 참가자도 솔직하게 밝힌다. 과연 ‘닥터신’ 주연 배우들이 콕 집은 원픽 트롯 여제는 누구일지 이목이 쏠린다.역대 최대 관객 앞에 선 TOP9의 무대 역시 어느 때보다 역대급이라는 전언이다. 경연에서 화제를 모은 무대는 물론 TOP9의 색다른 매력을 만날 수 있는 합동 무대, 특별한 손님과 함께 하는 듀엣 무대, 상상 그 이상의 감동을 선사할 장르를 넘어선 컬래버 무대, 이름만 들어도 입이 쩍 벌어지는 레전드와 함께하는 무대까지 펼쳐질 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 미스트롯4, 이소나, 허찬미, TV조선, 갈라쇼