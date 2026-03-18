사진제공=킹콩 by 스타쉽

사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 현실과 상상을 넘나드는 연기를 보여주고 있다.18일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에 출연 중인 유연석의 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다. '신이랑 법률사무소'는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 냉혈 엘리트 변호사 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다.공개된 사진 속 유연석은 슈트부터 캐주얼, 사또복까지 이랑의 다채로운 모습으로 눈길을 끈다. 그는 단정한 변호사 차림에 단단한 말투, 열정적인 눈빛으로 극 중 법무법인 입사 준비에 열중하는 이랑을 현실적으로 그려냈다. 반면 이랑의 상상 속에서는 허세 가득한 표정과 제스처로 성공한 변호사를 표현하는가 하면, 아랑 전설의 사또로 등장할 때는 리얼한 비명으로 겁에 질린 이랑의 심리를 그대로 보여줬다.유연석은 1회 만에 '신이랑 법률사무소' 속 눈을 뗄 수 없는 열연으로 몰입도를 높였다. 그는 초반 정 많고 마음씨 따듯한 인물과 반전된 조폭 귀신 빙의 연기를 보여주며 감탄을 자아냈고, 이랑의 상상에 등장한 찰나의 장면을 실감나게 표현해 웃음을 안겼다. 이에 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 또 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr