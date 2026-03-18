지수, '월간남친' 서인국과 비하인드 공개

핑크 커플룩·토끼 머리띠로 화제 모음

넷플릭스 글로벌 TOP10 1위 행진 중

배우 서인국과 지수가 현실 커플 같은 모습이 담긴 사진을 공개했다 / 사진 = 지수 SNS 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 또 한 번 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친' 촬영 비하인드 컷을 대거 공개해 화제를 모았다.17일 지수는 자신의 SNS에 "미래야 행복하게 잘 지내"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 핑크빛 스웨터로 커플룩을 연출하고 토끼 머리띠를 나눠낀 서인국과 지수의 모습이 담겼다. 사진 속 서인국은 카메라를 바라보며 환한 미소와 함께 포즈를 지었고 지수는 서인국이 서 있는 방향을 바라봤다.특히, 이번 비하인드 컷 공개에는 서인국의 '현실 남친짤'이 여러 장 포착돼 눈길을 끌었다. 사진에는 단정한 갈색 니트를 입은 촬영장 쇼파에 누워 잠든 모습이 담겼다. 함께 공개된 다른 사진에는 얇은 자켓을 입고 강변에 앉아 도시락 데이트를 즐기거나 회색 코트를 입은 채로 하늘에서 내리는 함박눈을 머리에 얹고 환하게 웃는 서인국의 모습이 포착되기도 했다.해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "내 생각에는 지수가 서인국 사진 찍는 걸 좋아하는 것 같다", "내가 제일 좋아하는 커플이다", "지수가 동료를 진짜 사랑하네" 등 두 사람의 케미에 대한 호평을 남겼다.한편 ‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로맨스 판타지다. 해당 작품에서 서인국은 1인 2역을 맡아 열연했다. 18일 기준 '월간남친'은 공개 2주차에 글로벌 TOP10 비영어 쇼 부문 1위에 오르며 흥행을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 지수, 블랙핑크, 월간남친, 서인국, 넷플릭스