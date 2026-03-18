사진=텐아시아DB

사진='혼자는 못 해' 캡처

배우 이세희가 첫 야외 예능 '혼자는 못 해'를 성공적으로 마무리했다. 한편 이세희는 앞서 다양한 예능에서 털털한 모습을 보여주며 '여자 기안84'라는 별명을 얻었다.이세희는 지난 17일 종영한 JTBC 예능 '혼자는 못 해'에서 게스트들의 든든한 서포터즈로 활약하며 유쾌한 웃음을 전했다. 게스트들과의 빛나는 케미스트리 속에 이세희는 특유의 솔직하면서도 털털한 매력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 꾸밈없는 일상 속 친근한 매력은 물론 센스 넘치는 입담과 리액션으로 프로그램에 활력을 더했다.특히 이세희는 MZ샷 담당으로 사진 레이더를 항시 가동, 열정 넘치는 포토그래퍼로 활약해 웃음을 자아냈다. 순간을 놓치지 않는 이세희의 집요함이 만든 남다른 결과물은 '혼자는 못 해'에서만 만날 수 있는 또 하나의 관전 포인트로 자리 잡았다.이처럼 이세희는 드라마뿐 아니라 예능에서도 통하는 '호감 캐릭터' 면모를 보여주며 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr