사진제공=KBS

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KBS가 국내 방송사 가운데 유일하게 중계한 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽의 해단식이 공개됐다. 역대 최고 성적을 올린 대한민국 선수단의 여정은 해단식과 함께 성공적으로 마무리됐다.지난 17일 KBS 1TV에서는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 돌아온 한국 선수단의 해단식을 남현종 캐스터와 홍석만 해설위원이 생중계했다. 대한민국 선수단은 이번 대회에서 역대 최고 성적을 기록했다. 종목 곳곳에서 새로운 역사를 쓰며, 장애인 스포츠의 저력을 다시 한번 입증했다.해단식에서 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽의 대한민국 선수단 MVP는 19세 철인 김윤지가 차지했다. 김윤지는 "패럴림픽을 위해 노력해 주신 모든 분들에게 감사드린다. 다들 지원해 주신 덕분에 저희가 좋은 결과와 경기력을 보일 수 있어서 기쁘다"고 MVP로 선정된 소감을 전했다.이번 대회 크로스컨트리&바이애슬론에서 금빛 질주를 보여준 김윤지는 총 6개 종목에 출전, 한국 스포츠를 통틀어 사상 처음으로 단일 올림픽·패럴림픽 메달 5개 획득의 대업을 달성했다. 김윤지는 "감사하게도 시상대에 5번을 올라가게 됐다"며 "태극기가 가장 높이 올라가고 애국가가 나왔던 순간이 선수 생활을 하면서 영원히 잊히지 않을 것"이라고 메달 획득의 순간을 떠올렸다. 이어 "4년 동안의 훈련, 팀원들의 노력과 가족의 응원이 큰 원동력이었다"고 덧붙였다.한국 선수단은 금 2·은 4·동 1, 종합 13위라는 역대 최고 성적으로 대회를 마무리했다. KBS의 중계를 통해 선수들의 빛나는 여정을 응원으로 함께한 시청자들은 "꺾이지 않는 투혼으로 밀라노에서 큰 활약을 보여준 선수들에게 아낌없는 박수를 보낸다", "스포츠의 순수한 감동을 담아내고, 스포츠의 정의를 다시 한번 생각하게 해준 이번 패럴림픽이었다"라며 아낌없는 지지와 박수를 보냈다. 또한 단독으로 중계를 편성한 KBS에도 "수익보다는 공익으로 모든 영광의 순간들을 담아주신 KBS 제작진분들께도 감사하다", "함께 해주신 KBS도 최고였다"라며 칭찬했다.한편 앞서 '2026 밀라노 코르티나 동계올림픽'을 단독 중계했던 JTBC는 중계 과정에서 잇단 구설에 올랐다. 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 이번 올림픽 첫 금메달이자 한국 설상 종목 1호 금메달을 따는 순간을 생중계하지 않은 데 이어, 여자 컬링 한일전 중계 중 광고 시간에는 일장기 그래픽이 약 10초간 송출되는 사고까지 발생해 시청자들의 원성을 샀다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr