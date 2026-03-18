'충주맨' 김선태, 결국 루머에 입 열었다…"퇴사 후 사유 확산, 예상보다 빨라" ('라스')

충주맨 김선태, 라디오스타서 퇴직 진실 공개

퇴직 루머 해명, 연예인 활동 본격 시작

박정민과 충주 홍보대사 바통터치

공무원 퇴직 첫 예능으로 '라디오스타'를 선택한 '충주맨' 김선태./ 사진제공=MBC

'충주맨' 김선태가 공무원 퇴직 루머를 해명하고 연예인으로 새 출발한다고 밝혔다.18일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연하는 ‘웃음 공무원’ 특집으로 꾸며진다.이날 김선태는 스튜디오에 등장하자마자 “이제 자유인이 된 김선태”라고 인사하며 퇴직 이후의 근황을 전한다. 그는 더 이상 조직에 속하지 않는 현재 상황을 언급하며 퇴직을 결심하게 된 배경에 대해 솔직하게 밝혀 MC들의 웃음을 자아낸다.김선태는 퇴사 발표 과정의 비하인드도 최초 공개한다. 퇴직과 관련된 이야기가 외부로 먼저 퍼지면서 이른바 ‘퇴직 스포’ 상황이 발생했고, 결국 예상보다 빠르게 퇴사 발표를 하게 됐던 과정을 솔직하게 밝힌다. 퇴직 이후 밤낮없이 커뮤니티를 통해 확산된 퇴직 사유와 관련된 각종 루머에 대한 해명도 하며 관심을 끈다.충주맨 시절 남겼던 “공무원에 뼈를 묻겠다”는 발언이 다시 언급되자 그는 “뼈는 묻고 살만 남았다”고 재치 있게 답해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 그는 당시에는 진심이었지만, 상황에 몸을 맡기고 있다고 설명하며 현실적인 속내도 털어놓는다.김선태는 배우 박정민과 얽힌 뜻밖의 에피소드도 공개한다. ‘충주맨’으로 활동하던 시절 박정민과 인연을 맺었는데 이후 그를 휘감아 ‘충주 홍보대사’가 된 과정을 전한다. 김선태는 자신의 퇴직과 맞물려 마치 ‘바통 터치’가 된 상황이라고 밝힌다.이와 함께 그는 개인 채널 146만 팔로워(17일 기준)를 기록한 이후 느끼게 된 부담감도 털어놓는다. 과거 자신에게 달린 악플까지 직접 모아 보고했던 일화를 공개하며 충주맨 시절의 독특한 업무 방식도 함께 전해 웃음을 자아낸다.공무원에서 연반인으로 변신한 김선태의 근황과 퇴직 비하인드, 그리고 앞으로의 활동 계획은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 김선태, 충주맨, 라디오스타, 공무원퇴직, 유튜버