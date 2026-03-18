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그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 실물 보면 가장 설렐 것 같은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 9일부터 15일까지 '실물 보면 가장 설렐 것 같은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디다. 지난 8일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 웬디가 한 결혼식장에 나타나 축가를 부르는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 영상에서 웬디는 무대에 올라 "2014년 8월에 내가 데뷔했는데 그때 신부를 처음 봤다. 벌써 12년이 다 되어 간다. 그때 신부가 사탕 선물을 들고 나를 응원하러 많이 다녀줬다"고 말했다. 이에 웬디가 오랜 팬의 축가를 부른 사실이 밝혀지며 훈훈함을 더했다.2위에는 가수 권은비가 이름을 올렸다. 권은비는 지난 15일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 고충을 털어놨다. 그는 "디저트 카페 한다. 그런데 저희 소상공인들이 대기업 때문에 더 힘들다"고 말했다. 앞서 권은비는 지난 2024년 서울 성동구에 있는 단독 주택을 24억원에 매입했다.3위는 그룹 하츠투하츠의 멤버 카르멘이 차지했다. 카르멘이 속해있는 하츠투하츠는 데뷔곡 '더 체이스(The Chase)'로 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성했다. 이 기록은 지난해 데뷔한 K팝 걸그룹 가운데 최초다.현재 텐아시아 홈페이지에서는 '다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러 가고 싶은 여자 가수는?', '다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러 가고 싶은 남자 가수는?', '다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '다가오는 봄, 함께 벚꽃 보러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr