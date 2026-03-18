가수 효민의 SNS에 등장한 백팩이 팬들 사이에서 화제다.
효민은 최근 SNS를 통해 자연스러운 일상 사진을 공개하며 블랙 컬러 백팩과 숄더백을 스타일링했다. 군더더기 없는 디자인과 절제된 실루엣이 눈길을 끌며, 온라인에서도 가방의 브랜드를 궁금해하는 반응이 이어졌다.
해당 가방은 디자이너 브랜드 ‘헤르마(HERMA)’의 백팩과 카바스백으로 알려졌다. 헤르마는 미니멀한 디자인과 소재 중심의 미학을 기반으로 전개되는 브랜드다. 화려한 로고나 장식 대신 가방의 구조와 균형, 그리고 소재 자체의 질감을 강조하는 디자인이 특징이다. 효민이 착용한 제품 역시 브랜드 특유의 간결한 구조가 드러나는 제품이다. 군더더기 없는 디자인과 자연스러운 실루엣이 특징으로, 일상적인 스타일링에도 자연스럽게 어우러지는 미니멀한 감성을 보여준다.
헤르마는 이미 여러 배우들이 착용하며 패션 팬들 사이에서 알려져 왔다. 배우 이민정은 벨트 버킷백과 카바스백을 스타일링했으며, 배우 최강희와 조여정 역시 브랜드의 대표 아이템인 ‘쿠아 토트백’을 착용한 바 있다.
지속가능성을 중심에 두고 브랜드를 전개하고 있으며, 소재 낭비를 최소화하는 구조 설계를 통해 지속 가능한 제작 방식을 추구하고 있다. 또한 오래 사용할 수 있는 디자인을 만드는 것을 브랜드의 핵심 가치로 삼고 있다.
최근에는 일본 시장에도 진출하며 해외 시장과의 접점을 넓히고 있다. 현지 유통 채널을 통해 브랜드를 소개하며 시장 확장을 이어가고 있다.
패션 업계 관계자는 “최근 패션 시장에서는 화려한 로고나 과시적인 디자인보다는 소재와 완성도, 그리고 절제된 디자인을 중시하는 흐름이 나타나고 있다”며 “이른바 ‘콰이엇 럭셔리(Quiet Luxury)’로 불리는 이러한 트렌드는 브랜드 로고보다 제품 자체의 디자인과 품질을 중요하게 보는 소비 성향과 맞물려 점차 확산되고 있다”고 전했다.
이어 “미니멀한 디자인과 장인정신을 강조하는 브랜드들이 이러한 흐름 속에서 평가를 받고 있다”고 설명했다.
효민의 인스타그램 사진을 계기로 다시 언급된 헤르마 역시 이러한 콰이엇 럭셔리 흐름과 맞닿아 있는 브랜드로 평가된다. 화려한 장식 대신 절제된 디자인과 소재 중심의 미학을 강조하는 헤르마의 방향성이 최근 패션 시장의 변화와 맞물린 사례로 풀이된다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
효민은 최근 SNS를 통해 자연스러운 일상 사진을 공개하며 블랙 컬러 백팩과 숄더백을 스타일링했다. 군더더기 없는 디자인과 절제된 실루엣이 눈길을 끌며, 온라인에서도 가방의 브랜드를 궁금해하는 반응이 이어졌다.
해당 가방은 디자이너 브랜드 ‘헤르마(HERMA)’의 백팩과 카바스백으로 알려졌다. 헤르마는 미니멀한 디자인과 소재 중심의 미학을 기반으로 전개되는 브랜드다. 화려한 로고나 장식 대신 가방의 구조와 균형, 그리고 소재 자체의 질감을 강조하는 디자인이 특징이다. 효민이 착용한 제품 역시 브랜드 특유의 간결한 구조가 드러나는 제품이다. 군더더기 없는 디자인과 자연스러운 실루엣이 특징으로, 일상적인 스타일링에도 자연스럽게 어우러지는 미니멀한 감성을 보여준다.
헤르마는 이미 여러 배우들이 착용하며 패션 팬들 사이에서 알려져 왔다. 배우 이민정은 벨트 버킷백과 카바스백을 스타일링했으며, 배우 최강희와 조여정 역시 브랜드의 대표 아이템인 ‘쿠아 토트백’을 착용한 바 있다.
지속가능성을 중심에 두고 브랜드를 전개하고 있으며, 소재 낭비를 최소화하는 구조 설계를 통해 지속 가능한 제작 방식을 추구하고 있다. 또한 오래 사용할 수 있는 디자인을 만드는 것을 브랜드의 핵심 가치로 삼고 있다.
최근에는 일본 시장에도 진출하며 해외 시장과의 접점을 넓히고 있다. 현지 유통 채널을 통해 브랜드를 소개하며 시장 확장을 이어가고 있다.
패션 업계 관계자는 “최근 패션 시장에서는 화려한 로고나 과시적인 디자인보다는 소재와 완성도, 그리고 절제된 디자인을 중시하는 흐름이 나타나고 있다”며 “이른바 ‘콰이엇 럭셔리(Quiet Luxury)’로 불리는 이러한 트렌드는 브랜드 로고보다 제품 자체의 디자인과 품질을 중요하게 보는 소비 성향과 맞물려 점차 확산되고 있다”고 전했다.
이어 “미니멀한 디자인과 장인정신을 강조하는 브랜드들이 이러한 흐름 속에서 평가를 받고 있다”고 설명했다.
효민의 인스타그램 사진을 계기로 다시 언급된 헤르마 역시 이러한 콰이엇 럭셔리 흐름과 맞닿아 있는 브랜드로 평가된다. 화려한 장식 대신 절제된 디자인과 소재 중심의 미학을 강조하는 헤르마의 방향성이 최근 패션 시장의 변화와 맞물린 사례로 풀이된다.
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