김선태, 메일 답장 50개 보냈는데…새로고침하니 80개

유튜버 김선태가 많은 브랜드로부터 러브콜을 받고있다.지난 17일 김선태의 유튜브 채널에는 '우리 동네 홍보'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 그는 자신의 사무실이 위치한 충북 충주시 문화동을 직접 소개했다.특히 그는 100만 구독자 돌파 이후 "메일이 너무 많이 와서 일부는 아직 읽지도 못했다"며 "2시간 동안 50개를 읽고 답장을 보냈는데 새로고침을 하면 다시 80개로 늘어나 있다"고 밝혔다.그러면서 김선태는 "힘들긴 하지만 어쨌든 할 일은 해야 한다"며 "메일도 중요하지만 가장 중요한 건 콘텐츠다. 광고성 콘텐츠도 하고 싶지만 광고만 할 수는 없지 않느냐. 충주 분들이 나를 많이 좋아해주신다. 카메라를 들고 다니면 보통 불편해하시는데, 얼굴을 알아봐 주셔서 이해해주시는 것 같다"고 감사함을 표했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr