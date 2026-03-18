사진제공=ENA, SBS Plus

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'나는 SOLO' 30기가 최종 선택 직전까지 예측불가 로맨스를 펼친다.18일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 슈퍼 데이트권으로 요동치는 솔로나라 30번지의 모습이 공개된다.이날 순자는 슈퍼 데이트권 미션이 끝나자 자기 방으로 가서 영숙, 현숙에게 속상한 마음을 토로한다. 그는 갑자기 "아, 열 받아. 질투 나!"라며 "왜 본인(영수)은 노력하지 않으면서 여자들만 (자기한테) 잘하길 바라는 거지?"라고 불만을 쏟아낸다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 "자기편 들어 주길 바라는 건데, 저건 절대로 위로가 안 된다"며 순자에게 직언을 건넨다. 영수의 밀당에 지친 순자가 자신에게 다가오는 상철로 노선을 변경할 것인지 관심이 쏠리는 가운데, 정숙은 슈퍼 데이트권을 통해 예상 밖의 인물과 데이트를 하게 된다. 모두가 "의외다!"라고 놀란 새 데이트 상대는 과연 누구일까.그런가 하면, 영숙은 영호와 또다시 창과 방패급 설전을 벌인다. 평행선 대화에 지친 영숙은 "그냥 편히 즐기자"며 대화를 마무리하려 하지만, 영호는 "지금 지옥이다"라고 받아쳐 싸늘한 기류를 형성한다. 이에 데프콘은 "대화가 기괴하다. 왜 자꾸 날카롭게 싸우려 하는 건지"라며 안타까워한다.한편, 영자와 영수는 뒤늦게 불붙은 모습을 보인다. 단둘이 한 공간에 있게 된 영수는 고민에 잠긴 영자에게 "2일 차 때 왜 절 선택하지 않았냐?"며 아쉬워한다. 그러자 영자는 "다시 하고 싶다. 첫날부터"라고 해 영수를 흔들어 놓는다. 옥순과 순자 사이에서 갈팡질팡하고 있는 영수가 최종 선택을 하루 앞두고 여지를 주는 영자에게 다가갈지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr