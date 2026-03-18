사진=김다예 SNS

방송인 박수홍의 딸이 선우용여와 만났다.김다예는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 분홍빛 하트 이모티콘과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 선우용여가 박수홍의 딸 재이 양을 품에 안고 있는 모습. 특히 마치 손녀를 대하듯 다정한 미소를 보여 보는 이들을 흐뭇하게 했다.앞서 재이는 생후 13개월 당시 무려 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.한편 박수홍은 김다예와 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr