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2024년 금융인과 결혼한 배우 이상엽이 매니지먼트 레도와 전속계약을 체결했다.18일 매니지먼트 레도 측은 "연기부터 예능에 이르기까지, 진정한 올라운더로 활약하고 있는 이상엽과 인연을 맺게 돼 매우 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "이상엽은 화면을 장악하는 힘과 대중을 매료시키는 다채로운 매력을 겸비한 배우다. 그의 존재감이 다방면에서 더욱 빛날 수 있도록 아낌없는 지원을 펼칠 예정이다. 당사와 함께하는 이상엽의 새로운 도약을 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 바란다"고 덧붙였다.그간 이상엽은 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 그는 데뷔작 '행복한 여자'를 시작으로 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '장옥정, 사랑에 살다', '당신이 잠든 사이에', '한 번 다녀왔습니다', '굿캐스팅', '순정복서' 등에 출연하며 캐릭터와 장르에 구애받지 않는 연기력을 인정받았다.이러한 가운데 이상엽은 올 하반기 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'을 차기작으로 선택, 새롭게 선보일 변신에 기대감을 높이고 있다.한편 이상엽과 전속계약을 맺은 매니지먼트 레도는 이효정, 이호정, 박희정을 비롯해 신예 이아준, 강연성, 이수민, 임연우, 임소윤 등이 소속되어 있는 배우 전문 매니지먼트사다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr