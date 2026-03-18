/ 사진제공= 맨오브크리에이션(서강준), UAA(안은진)

/ 사진제공= 맨오브크리에이션(서강준), UAA(안은진), YY엔터테인먼트(이주안), 비욘드제이(조아람)

KBS 2TV ‘너 말고 다른 연애’가 서강준, 안은진에 이어, 이주안, 조아람의 캐스팅 확정 소식을 발표했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’(연출 황승기·이가람, 극본 유수지, 제작 유니켐)는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 뜨거움이 식은 자리를 의리와 믿음으로 채우고, 결별과 결혼 사이에서 갈등하는 오랜 연인의 이야기를 그린다.앞서, 서강준과 안은진이 10년차 커플로 만난다는 소식이 전해지며, 뜨거운 관심을 받았던 바. 선택의 기로에 선 오래된 연인이 낯선 설렘으로 부딪히게 될 남녀로 이주안과 조아람이 합류한다. 제목이 암시하는 ‘다른 연애’의 주인공으로, 한층 풍성해진 멜로 라인업이 눈길을 끈다.벌써부터 화제의 커플로 예비 시청자들의 기대를 한 몸에 받고 있는 서강준과 안은진은 훈민제과 TF팀 대리 ‘남궁호’와 현실의 벽에 부딪힌 영화 감독 ‘이미도’ 역을 맡아 10년차 연인으로 호흡을 맞춘다. 낳아준 부모보다 나에 대해 더 잘 알고, 친구보다 더 깊은 유대감을 가졌으며, 아무도 보여주지 못했던 밑바닥까지 드러낼 수 있는 오래된 커플 남궁호와 이미도. 서로의 인생을 곁에서 지켰고, 그 누구보다 사랑하는 상대였다. 하지만 익숙했던 일상에 예고도 없이 낯선 감정이 파고든다.먼저 이미도의 삶에 예상치 못한 변화를 가져오는 남자 ‘한태승’은 이주안이 연기한다. 법무법인 재강의 변호사 한태승은 이미도에게 일방적 해고를 통보한 영화사의 의뢰를 맡아, 온갖 협박을 일삼았던 ‘미친’ 인간이었다. 그런데 인생의 밑바닥에서도 꼿꼿하게 버티는 이상한 여자 이미도에게 관심을 갖게 되고, 승소만을 향해 달려왔던 그의 집요함은, 어느 순간 이미도를 향한 관심으로 방향을 튼다. 다양한 작품에서 탄탄한 연기력을 쌓았고, 특히 지난해 ‘폭군의 셰프’에서 ‘공길’ 역을 맡아 강렬한 존재감으로 흥행을 견인하며 라이징 스타로 부상한 이주안이 이번엔 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.조아람은 남궁호를 잔잔하게, 그러나 정확하게 흔드는 직장 후배 ‘박수아’ 역을 맡았다. 박수아에겐 남궁호와 특별한 과거가 있다. 해수면보다 더 반짝였던 그를 훈민제과에서 다시 만났을 때 미친듯이 심장이 뛰었던 박수아는 흔들리는 남궁호의 가슴에 파동을 불러온다. ‘감사합니다’, ‘닥터 차정숙’, ‘달까지 가자’ 등 매 작품마다 새로운 얼굴로 신선한 연기 각인을 새겨온 조아람이 시청자들에게도 조용하지만 단단한 파고를 일으킬 것으로 보인다.제작진은 “서강준과 안은진에 이어, 이주안과 조아람이 합류, 인생에서 누구나 한 번쯤은 겪은 불가항력의 감정에 설득력과 현실감을 불어넣을 것이라 기대한다. ‘너’ 밖에 없었던 익숙한 일상에 다른 ‘너’가 들어오면서 요동치는 감정과 관계가 작품의 중요한 관전 포인트가 될 것이다. 그럼에도 불구하고 사랑하고 살아가는 현실 멜로에 생명력을 불어넣을 네 배우의 리얼한 연기 상찬을 기대해달라”고 전했다.한편, KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’는 2026년 하반기 방송 예정이며, 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 시청자들에게 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr