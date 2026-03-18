하지원, 계란 세례 맞았다…탈세 논란으로 추락하더니, 결국 수모 당해 ('클라이맥스')

사진제공=ENA

배우 하지원이 ENA 새 월화드라마 ‘클라이맥스’에서 선과 악의 경계를 절묘하게 넘나드는 열연을 펼치고 있다.하지원은 지난 17일 방송된 ENA ‘클라이맥스’에서 탈세 논란으로 추락한 ‘국민 첫사랑’ 여배우 추상아 역을 맡아, 첫 회에서 보여준 처절한 복귀 의지를 뛰어넘어 더욱 입체적이면서도 양면적인 캐릭터를 섬세하게 선보이며 극을 노련하게 이끌었다.이날 방송에서 추상아(하지원)는 복귀를 위해 저예산 작품 ‘눈물의 씨앗’ 촬영에 매진했다. 촬영 중 무릎에 상처를 입는 사고를 당했음에도 스태프를 먼저 감싸며 크게 항의하지 못하는 면모를 보이는가 하면, 재계 3위 WR그룹의 며느리이자 엔터계 실세 이양미(차주영)에게 ‘계란 세례’를 맞는 수모를 겪은 뒤에도 초라하게 복도에 남겨진 모습으로 시청자들의 연민을 자아냈다.그러나 추상아의 또 다른 얼굴이 드러나며 극의 흐름은 순식간에 반전됐다. ‘눈물의 씨앗’ 촬영 직후 교도소에 수감 중인 의문의 남성 박재상에게 전화를 받은 추상아는 “잘 지냈지? 기다리고 있었어”라는 다정한 말투와는 대조적으로, 감정이 느껴지지 않는 서늘한 표정을 드러내 긴장감을 끌어올렸다.더불어 ‘계란 세례’를 당한 후, 추상아는 이양미의 남편이자 WR그룹 회장인 권세명을 직접 찾아가 “오랜만이에요, 회장님”이라며 인사를 건네, 추상아를 실시간으로 도청하던 남편 방태섭(주지훈)의 표정을 얼어붙게 만들었다. 번뜩이는 눈으로 추상아를 바라보는 권세명에 이어, 그를 바라보는 추상아의 의미심장한 눈빛이 엔딩을 장식하며 향후 전개에 대한 궁금증을 폭발시켰다.여기에 추상아의 일거수일투족을 감시하기 시작한 스탠딩 배우 한정원(나나)과의 묘한 관계, 교도소에서 ‘오광재 살인 사건’을 언급하며 단둘이 만남을 요청한 박재상, 추상아와 은밀하게 만남을 가진 권세명 등 추상아를 둘러싼 인물들의 의문의 서사가 더해졌다.‘클라이맥스’는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr