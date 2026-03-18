[사진 출처 : MBN 초대형 트롯 오디션 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’]

MBN 초대형 트롯 오디션 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’) 본선에 진출한 49인의 사내들이 ‘무명 VS 유명 팀 데스매치’로 한층 독해진 서열 전쟁의 막을 올린다.18일 방송되는 ‘무명전설’ 4회에서는 본선 1차 1라운드 ‘무명 VS 유명 팀 데스매치’가 진행된다. ‘무명선발전’과 ‘유명선발전’을 통해 살아남은 49인의 사내들이 노련함과 패기로 맞붙는다.이날 방송에서는 1, 2화를 통해 치러진 ‘무명선발전’ TOP5가 공개되며, 3화에서 밝혀지지 않았던 ‘유명선발전’의 마지막 합격 자리인 공동 9위 역시 베일을 벗는다. 예상 밖의 순위에 현장이 술렁이는 가운데 ‘유·무명 TOP5’를 중심으로 10개 팀이 데스매치에 올라 치열한 승부를 펼칠 예정이다.각 팀 리더들은 유·무명을 가리지 않고 원하는 멤버를 영입해 팀을 꾸리며, 무명 리더 팀과 유명 리더 팀이 맞대결을 벌인다. 승부는 1라운드 ‘팀 대항전’과 2라운드 ‘탑 리더전’ 점수를 합산해 가려지며, 승리 팀은 전원 다음 라운드로 직행하고 패배 팀은 전원 탈락 후보에 오르는 잔혹한 룰이 적용된다.도전자 전원이 인생을 걸고 참여한 만큼 간절함과 절박함 속에 팀 구성 과정 역시 순탄치 않았다는 후문이다. ‘유명선발전’ 2위를 차지한 라이언은 팀장으로 선정됐지만 “제가 팀장으로서 불안했는지 인기가 없었다”라고 털어놓으며 멤버 영입에 난항을 겪는다. 결국 어떤 팀장에게도 선택받지 못한 참가자들이 모여 이른바 ‘외인구단’이 결성된 상황 속에서 언더독의 반란을 일으킬 수 있을지 관심이 쏠린다.우여곡절 끝에 팀이 결성됐지만 예상치 못한 변수도 이어진다. 한 팀에서는 팀원 자진 퇴소로 최소 인원만 남게 된 상황에서 선곡을 두고 의견 충돌까지 벌어지며 끝내 팀원들이 눈물을 보이는 등 분위기가 크게 흔들렸다는 것. 한 무명 도전자는 “약하면 진다”라며 유명 팀과의 데스매치를 향한 결연한 각오를 드러낸 가운데, 연이은 변수와 갈등을 뚫고 어떤 무대를 완성했을지 궁금증을 자아낸다.특히 ‘유명선발전’에서 국민 프로단과 탑프로단의 압도적인 지지를 받으며 1위를 차지했던 성리는 팀 미션 준비 과정에서 중간 평가 혹평을 받으며 긴장감을 높인다. “여유가 없어 보인다”, “욕심낼 거면 연습해야 한다” 등 예상치 못한 지적이 쏟아지며 분위기가 급반전된다. 예선 1위라는 타이틀 속 부담감까지 더해진 상황에서 과연 본 무대에서는 이를 극복하고 어떤 결과를 만들어낼지 관심이 모인다.이런 가운데 도전자들은 생존 경쟁 속에서 살아남기 위한 승부수를 꺼내 든다. 메가 크루를 연상케 하는 대규모 군무는 물론 무대 위 철조망과 화염 연출, 대형 조형물까지 등장해 시선을 압도할 예정이다. 예상을 뛰어넘는 무대 스케일에 이를 지켜본 원밀리언 소속 댄서 하리무는 “댄스 오디션 촬영장인 줄 알았다”라며 놀라움을 감추지 못했다는 전언이다.파격적인 무대들이 이어지는 가운데 프로단은 “설득당할 수밖에 없는 무대다”, “결승전 같다”라는 극찬과 “기대에 못 미쳤다”, “노래가 아쉬웠다”라는 혹평이 맞부딪힌다. 여기에 관객과 프로단의 표심까지 엇갈리며 단 한 표 차이로 판세가 뒤집히는 예측 불허 승부가 펼쳐질 전망이다.관객들의 선택이 생존을 좌우하는 상황 속에 ‘무명전설’ 대국민 투표 ‘국민의 선택’도 시작된다. 1차 투표 기간은 18일 수요일 오후 11시부터 24일 화요일 오후 11시 59분 59초까지로, 시청자들은 네이버 검색창에 ‘무명전설’을 검색해 투표에 참여할 수 있다.3주 연속 수요 예능 1위를 차지하며 트롯 오디션 왕좌를 굳히고 있는 ‘무명전설’은 오는 19일 정오 각종 음원 사이트를 통해 방송의 여운을 이어갈 ‘무명선발전 올탑 베스트’ 음원 전체를 공개한다. ‘무명선발전’ 당시 올탑을 받은 무대들을 수록, 현장의 감동과 생생한 라이브 에너지를 고스란히 전할 예정이다. 한가락 ‘남자라는 이유로’, 김한율 ‘내 이름 아시죠’, 조성환 ‘사랑했는데’, 하루 ‘어머니의 계절’ 등 방송 직후 화제를 모은 무대들이 포함돼 다시 한번 뜨거운 반응을 불러일으킬 전망이다.무명과 유명의 운명을 가를 팀 데스매치와 대국민 투표의 시작으로 새로운 국면에 돌입하는 ‘무명전설’ 4회는 18일 오후 9시 40분 MBN에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr