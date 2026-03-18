/ 사진제공 = TV CHOSUN '아빠하고 나하고'

/ 사진제공 = TV CHOSUN '아빠하고 나하고'

김정태가 중학생 아들과 아직도 '동반 샤워'를 한다고 고백했다.TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 김정태가 둘째 아들 김시현과 갈등을 빚는다. 아침을 아들과의 뽀뽀로 시작하는 김정태는 중1, 중3 아들들과 함께 스킨십이 가득한 일상으로 화제를 모았다. 그는 이어 자연스럽게 "같이 씻자"며 아들과의 동반 샤워를 준비했다. 이에 전현무는 "아빠랑 같이 씻는다고? 상상도 하기 싫다. 예민할 나이다"라며 질색했다. 첫째인 '천재 소년' 지후는 이미 샤워에서 독립해 자유로웠지만, 둘째 시현이가 혼자 샤워하겠다는 의사를 내비치자 김정태는 "절대 용납 못 한다. 다른 건 다 양보해도 그건 안 된다"며 강경한 태도를 보였다.김정태는 "같이 뭔가 하고 싶어서 그러는 거다"라며 아들과 떨어지고 싶지 않은 나머지 중학생 아들과의 샤워 시간을 포기하지 못하는 속마음을 밝혔다. 그는 "태어나서 지금까지 제가 다 씻겼다. 머리 말려주고 오일까지 싹 발라준다. 그러면서 살도 좀 쪘는지, 어디가 좀 달라졌는지도 보고 그런다"고 덧붙였다. 이에 전현무는 오만상을 찌푸렸고, 한혜진도 "안 된다"며 김정태의 과한 애정에 질색했다. 'NEW 아빠 대표'로 함께한 전노민은 "베이비 파우더까지 발라주지 그러냐?"라며 한술 더 뜬 모습으로 웃음을 자아냈다.김정태의 아내는 "지나치다. 중학생한테 아기 때 하듯 발가벗겨서 의자에 올려놓고 머리부터 발끝까지 로션을 발라준다고 생각해 봐라. 힘들다면서도 왜 아들한테 그걸 계속하는지 모르겠다"며 쓴소리를 했다. VCR을 본 한혜진은 "애들이 많이 힘들어할 것 같다. 옛날 영화 '올가미' 생각난다"며 '목욕 집착남' 김정태에 경악했다. 전현무도 "수치스러워할 것"이라며 '샤워 독립'을 원하는 시현이의 편에 섰고, 김정태는 당혹스러워했다. 전현무X한혜진X전수경X수빈 모두 입을 모아 김정태를 질타하자, 김정태는 "이렇게 다그칠 일이냐"라며 억울해 했다. 그러나 전노민은 "이건 다그칠 일이다"라며 혼을 냈다.한편, 샤워하러 들어가자는 김정태에게 시현이는 싫다고 불만을 터트리며 아빠와 팽팽하게 대립했다. 결국 휴대폰을 내팽개치며 화풀이까지 했다. 이에 김정태가 "뭐 하는 거야 지금?"이라며 싸늘하게 분노한 모습이 포착돼 긴장감을 자아냈다.18일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr