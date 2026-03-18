사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 뼈말라 몸매를 과시했다.최준희는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "운동복 핏이 어케 이리 깔롱지죠?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최준희가 거울 앞에서 당당한 포즈를 취하며 자신의 몸매를 카메라에 담고 있는 모습. 특히 그는 딱 맞아야 하는 운동복마저 헐렁할 정도로 마른 몸을 보여줘 눈길을 끌었다.최준희는 오는 5월 결혼을 앞두고 있다. 그는 지난달 "이제 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 그리고 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가려 한다"고 전했다.그러나 최준희가 미성년 시절 교제한 인물과 백년가약을 맺는다고 알려지면서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 우려의 목소리가 나왔다. 교제 시작 시점이 적절했는지에 대한 사회적 시선이 따르면서 "성급한 단정은 경계해야 한다"는 의견이 적지 않았다.한편 최준희는 2003년생으로, 배우 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다. 예비 신랑은 11살 연상의 비연예인이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr