사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자'(Lollapalooza) 무대에 선다.아이들은 오는 7월 30일부터 8월 2일까지 미국 시카고 그랜트 파크(Grant Park)에서 개최되는 '롤라팔루자' 출연을 확정했다. 아이들이 '롤라팔루자'에 참여하는 것은 이번이 처음이다.'롤라팔루자'는 매년 시카고 그랜트 파크에서 4일간 열리는 음악 축제로, 약 40만 명의 관객이 모이는 대규모 행사다. 아이들은 지난해 일본 음악 축제 '서머 소닉 2025'(SUMMER SONIC 2025) 무대에도 오른 바 있다.아이들은 지난 1월 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)'를 발매했다. 최근에는 미국 NBC '투데이 쇼'(The Today Show)와 '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에 잇따라 출연하며 북미 지역 프로모션을 진행했다.아이들은 오는 22일 미국 라디오 채널 102.7 KIIS FM의 '아이하트 케이팝 위드 조조'(iHeart KPOP with JoJo)에 출연해 활동을 이어간다. 진행자 조조 라이트(JoJo Wright)와 신곡 및 지난 투어에 관한 이야기를 나누고 라이브 무대를 선보일 계획이다.이어 아이들은 8월 2일 캐나다 해밀턴의 TD 콜리세움을 시작으로 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation'' 투어를 시작한다. 뉴어크, 필라델피아, 애틀랜타, 올랜도, 샌안토니오, 멕시코시티, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀 등 미주 주요 10개 도시를 순회할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr