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가수 김종국이 배우 박신양과의 남다른 인연을 밝힌다.오는 19일(목) 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 306회에서는 대한민국 로맨스의 전설이자 13년 차 화가 박신양이 출연해 베일에 가려진 예능감을 뽐낸다.이 가운데 '연예계의 유니콘'으로 통하는 박신양의 실물을 본 옥탑즈가 집단 흥분 상태에 빠진다. 김숙은 "박신양 씨가 나오신다고 해서 신기했다. 제가 방송을 30년 했는데 처음 뵙는다"라면서 연신 놀라워하는데, 이에 홍진경은 "내가 동국대 연영과 96학번이고, 박신양 선배님이 86학번이다. 학교 선배님인데도 한 번도 뵌 적이 없다"라고 덧붙여 놀라움을 더한다.반면 김종국이 박신양과의 뜻밖의 인연을 자랑해 관심을 한 몸에 받는다. 김종국은 "사실 신양이 형님과 저는 13년 전에 만난 사이"라면서 "'런닝맨'에서 뵀었다. 그때 형님이 다리 찢기를 참 열심히 하셨다"고 말한다. 또한 김종국은 박신양을 향한 열렬한 팬심을 보여주기도 한다고. 김종국은 박신양의 대표작인 영화 '약속'의 명대사를 오마주하며 "나는 형님이 '사랑하고!'만 하면 무조건 운다. 볼 때마다 운다. 어우~ 눈물이 나서 죽겠다"라고 말해 주변을 웃음바다로 만든다.'옥문아' 306회는 19일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr