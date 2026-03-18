허안나, 동거할 땐 괜찮았는데…다 쓴 솜도 쌓아놔(‘동상이몽2’)

개그우먼 허안나가 정리되지 않은 집을 공개했다.지난 17일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 개그우먼 허안나, 남편 오경주 부부가 일상을 선보였다.집 안은 곳곳마다 물건들로 꽉꽉 채워져있었다. 서장훈은 "버려야한다"고 강조했고, 허안나는 "버리지를 못한다"고 했다.남편은 "동거를 했을 때는 정리가 좀 되는 것 같았다. 그런데 결혼 후에는 정리가 안되는 것 같다"고 말했다.이어 "정리에 대해서 몇 번을 얘기해도 안 고쳐진다. 이제는 거의 포기 상태로 알아서 정리하게 둔다"고 덧붙였다.그러면서 “수건도 화장대에 얹어놓고, 화장 솜도 쓰고 그냥 쌓아두고, 몇 번 얘기해도 안 고쳐지니까"라고 털어놨다. 이어 "한번은 마음대로 해보려고 했더니, 버린 물건을 나중에 찾더라"라고 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr