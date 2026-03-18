사진=배우 이다인 SNS

배우 이다인이 둘째 임신 중인 근황을 공개했다.이다인은 지난 17일 자신의 개인 SNS 계정에 별도의 문구 없이 사진 한 장을 게시했다.사진 속 이다인은 설치미술가 이불 작가의 작품을 관람하고 있다. 이다인은 지난달에도 작품을 감상하는 사진을 올린 바 있다. 당시 그는 첫째 딸과 함께하는 일상을 공유했다.이다인과 가수 이승기는 2021년 열애 사실을 인정한 뒤 2023년 4월 결혼했다. 이후 첫째 딸을 얻었으며 최근 둘째 임신 소식을 알렸다. 지난 2월 12일 이승기 소속사 빅플래닛메이드엔터는 "이다인이 현재 임신 5개월 차로, 산모와 태아의 건강을 최우선으로 두고 안정에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr