사진=김선태 유튜브 캡처

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충주맨으로 활동했던 유튜버 김선태가 섭외 요청이 쏟아지고 있다고 밝혔다.지난 17일 유튜브 채널 '김선태'에는 '우리 동네 홍보'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 김선태는 충청북도 충주시 문화동에 찾아 동네를 소개하며 자신의 근황을 전했다.김선태는 "메일이 너무 많이 와서 일부는 아직 읽지도 못했다. 2시간 동안 50개를 읽고 답장을 보냈는데, 새로고침을 하면 다시 80개로 늘어나 있다. 계속 새로운 메일이 들어오는 상황"이라며 말문을 열었다.이어 그는 "힘들긴 하지만 어쨌든 할 일은 해야 한다"라며 "메일도 중요하지만, 가장 중요한 건 콘텐츠다. 광고성 콘텐츠도 하고 싶지만, 광고만 할 수는 없지 않냐"고 말했다.영상에서 김선태는 지나가는 시민을 붙잡고 인터뷰를 진행하기도 했다. 한 시민이 "거리가 어둡다. 보안등과 가로등이 없다"라며 불만을 토로했다. 그러자 김선태는 "균형 잡힌 정보를 전달해야 한다. 시청 입장에서 보면 인근 주민들의 수면 문제로 가로등이 없는 측면도 있다. (그런데) 실제로 어두운 것도 사실이다"라고 설명했다.또 자신의 인지도에 대해 김선태는 "충주 분들이 나를 많이 좋아해 주신다. 카메라를 들고 다니면 보통 불편해하시는데, 얼굴을 알아봐 주셔서 이해해 주시는 것 같다"고 말했다. 이어 카메라를 들고 가던 중 한 어르신이 "시청 그만두지 않았냐. 청와대 간다더니 왜 여기 있냐"고 묻자 김선태는 "어르신들께도 인지도가 있을 줄 몰랐다"라며 웃어 보였다.한편 김선태는 충청북도 충주 시청에서 주무관으로 일하며 공식 유튜브 채널 '충주시'를 운영한 바 있다. '충주시' 유튜브 채널은 공공기관 채널로서는 드물게 100만 명에 근접한 구독자 수를 달성하며 화제를 모았다.그러나 지난달 13일 김선태는 사직서를 제출하고 공직에서 물러났다. 이후 개인 유튜브 채널을 개설했으며, 해당 채널은 이틀 만에 구독자 140만 명을 돌파했다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산된 내용에 따르면 김선태의 유튜브 채널 광고 단가는 최소 5000만원에서 최대 1억 원 사이로 책정된 것으로 전해졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr