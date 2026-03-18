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사진='동상이몽2' 캡처

개그우먼 홍현희가 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서 부부싸움 일화를 밝혔다.지난 17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 개그맨 허안나와 그의 남편 오경주가 새로운 운명부부로 합류해 결혼 생활을 최초 공개했다.이날 홍현희는 허안나, 오경주 부부의 결혼 생활을 지켜보던 중 남편 제이쓴과 부부싸움을 하게 된 일화를 공개했다.홍현희는 "제이쓴 씨한테 말도 안 하고 재밌게 까려고 머리에 계란을 친 적이 있다. 근데 남편은 개그맨도 아니고 달리는 KTX에서 계란을 맞으니까 너무 불쾌했다"고 회상했다. 이어 그는 "(제이쓴이) '난 개그맨이 아니다. 넌 늘 과한 행동이 문제다'라며 화를 냈다"고 말했다.그러자 허안나는 홍현희의 결혼 생활을 부러워했다. 허안나는 "홍현희는 원래 혼자도 잘 활동했지만 제이쓴을 만나고 시너지가 좋아지면서 독기가 싹 빠졌다. 원래 독두꺼비였었다. 특히 준범이를 낳고 행복해지면서 일도 잘 풀려서 배가 너무 아팠다"라고 말해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr