[전문] 이장우, 납품 대금 전액 냈는데…미지급 보도에 억울

배우 이장우 측이 식자재 대금 미지급 의혹에 대해 해명했다.지난 17일 소속사 후너스 엔터테인먼트는 공식입장을 내고 “호석촌은 납품 대금 전액을 계약상 거래처인 주식회사 무진에 이미 지급하였고, 이후 무진이 A업체에 대금을 지급하지 못하면서 문제가 발생한 것”이라며 “A업체와 호석촌 또는 이장우 배우 간에는 직접적인 계약관계가 없으며, 이장우 배우가 대금을 지급하지 않은 것처럼 보도된 내용은 사실이 아니다”라고 적었다.이어 “또한 일부 보도에서 언급된 ‘무진이 호석촌의 주인이었다’는 내용 역시 사실과 다르며, 무진은 호석촌의 지분을 보유한 적이 없다. 이장우 배우는 무진과도 아무런 관련이 없다”고 강조했다. 다만 소속사는 “이러한 거래 구조 속에서 중간업체의 이행 여부를 충분히 살피지 못한 점에 대해서는 도의적 책임을 느끼고 있다”고 썼다.앞서 이날 한 매테는 그간 이장우가 운영해온 것으로 알려져 온 순댓국집이 돼지 부속 납품 대금을 미지급해 축산 농가에 피해를 끼쳤다는 의혹을 제기했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr