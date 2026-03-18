‘태명은 포비’ 김지영, 딸 임신…DNA 빼닮은 초음파 사진

‘하트시그널’ 김지영이 딸을 임신했다.김지영은 17일 자신의 계정에 "베이비 걸 포비(태명). 모두의 예상과 달리 포비는 공주님이었다"라며 "여자아이 옷들은 하나하나 어쩜 이렇게 귀여운지 오타쿠 엄마는 여러 코스튬을 상상하며 이미 설렘 폭발 중"이라고 적었다.이어 "자유롭고 강인하고 주체적인 아이로 자라주길 바라는 마음에, 제 인생처음으로 좋다는 육아서를 선별해 열심히 읽고 있다"고 덧붙였다.그러면서 "두 책에서는 통제와 과한 개입을 내려놓는 태도가 중요하다고 공통으로 말하더라. 좋은 책들이 있으면 앞으로도 계속 공유해보겠다"며 "우리 딸 세상에 온 걸 환영한다"고 썼다.한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr