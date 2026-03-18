사진=듀오 악뮤 이수현 SNS

듀오 악뮤(AKMU) 이수현이 소속사였던 YG엔터테인먼트를 떠나고 스타일 변신을 꾀해 눈길을 끌고 있다.이수현은 지난 17일 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 언급 없이 사진 한 장을 게시했다. 사진에는 거울 앞에서 서서 휴대전화를 이용해 자신의 모습을 촬영하는 그의 모습이 담겼다.이날 사진 속 그는 도트 무늬 원피스와 패딩 점퍼를 입고 모자와 부츠를 착용했다. 편안한 차림으로 일상적인 모습을 전했다. 다이어트 이후 슬림한 체형을 유지하고 있는 데다, 평소 여성스런 스타일관 달리 힙한 모습이라 더욱 시선을 끌었다.한편, 악뮤는 지난해 12월 YG엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다. 이후 이들은 데뷔 시절부터 함께한 매니저와 독립 레이블 "영감의 샘터"를 설립하고 독자적인 행보를 시작했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr