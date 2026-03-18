사진='동상이몽2' 캡처

사진='동상이몽2' 캡처

사진='동상이몽2' 캡처

개그맨 허안나가 K사 특채 출신이었다는 사실이 밝혀졌다.지난 17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 허안나, 오경주 부부가 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.이날 허안나는 자신이 KBS 특채 개그맨 출신임을 밝혔다. KBS 특채 개그맨 출신으로는 임하룡, 송은이, 조혜련, 이수근, 지석진 등이 있다. 그러자 김숙은 "K사 특채는 진짜 아무나 못 들어가는 거다"라며 깜짝 놀란 모습을 보였다.이어 김숙은 "공채와 달리 특채는 관계자 권한으로 발탁되는데 KBS 특채는 거의 없다고 보면 된다"라며 "정말 눈에 띄게 잘한다 싶을 때 한 명씩 뽑는다"라고 말했다.허안나는 특채와 공채 둘 다 합격한 엘리트였다고. 허안나는 "특채로 들어갔다가 소속감이 있었으면 (계속) 했다. (그런데) 막내부터 시작하고 싶다는 생각에 다시 시험을 보고 막내 생활 2년을 했다"고 회상했다. 김숙은 "그러면 진짜 능력자다. 공채는 200대 1이 기본이라 서류심사에서 떨어지는 게 태반인데 정말 능력자다"라며 허안나를 칭찬했다.또 허안나는 남편 오경주 역시 과거 개그맨 활동을 했었다고 밝혔다. 이에 오경주는 ""'개그야', '웃으면 복이 와요', '하땅사' 등 개그 프로그램을 했었던, 하지만 지금은 한 가게를 운영하는 전 개그맨 오경주다"라며 말문을 열었다.그러나 오경주는 현재 개그맨의 길을 포기하고 선술집을 운영하고 있다고. 그는 "어떤 일을 해야 할지 고민하고 있었다. 개그 생활을 그만두고 동네에 자주 가던 단골 사시미 집이 있었다. 너무 매력적이어서 사장님께 '혹시 요리를 배워볼 수 있겠냐'고 했는데 거절하시다가 제자로 받아주셔서 자영업을 시작하게 됐다"고 밝혔다.그러자 허안나는 "한 번 오시면 대부분 재방문을 하신다. 홍보를 좀 해야 하는데 홍보가 안 되니까 단골들만으로는 운영이 힘들더라. 새로운 손님 유입이 안 된다. (그런데 남편이) 홍보하기 싫다더라"라며 답답함을 호소했다.이에 오경주는 "입소문 나면 좋아질 거라고 생각한다. 마케팅은 내 성향과 맞지 않는다"라며 웃어 보였다. 허안나는 "이 시대에 안 맞는 사람이다. '다 잘될 거다'라고 생각하는 사람이다"라며 한숨을 내쉬었다.한편 허안나는 2025년 말 박나래의 갑질 논란 및 활동 중단 여파로 출연 예정이었던 예능 '나도 신나'가 폐지되고 오디션이 무산되는 등 일자리를 잃는 실직 상태가 되어 심적 고통을 호소한 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr