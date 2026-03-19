"전업주부가 될 줄이야"...22기 경수, ♥옥순 재혼 1년만 '반전 근황'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순수우유'

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'나는 솔로' 22기 경수가 재혼 이후 달라진 삶을 전했다.22기 옥순·경수 부부의 유튜브 채널 '순수우유'에는 "부산 생존기 2탄" 짧은 길이의 영상이 게재됐다. 대전에서 부산으로 삶의 터전을 옮긴 두 사람의 리얼한 정착기가 담겼다.이날 영상에서 22기 경수는 부산 거리를 걸으며 자신들을 알아보는 행인들과 반갑게 인사를 나눴다. 또한 "우리는 '나솔'에서 만났다. 옥순이랑 결혼하기 전까지는 진짜 인생은 모른다고 생각하던 때였다"며 감회에 젖었다.이에 옥순은 "오빠, 내가 부산에서 지유랑 같이 살게 될 거라고 상상해 본 적 있어?"고 물었고, 경수는 "진짜 몰랐다"고 답했다.이어 내레이션을 통해 그는 "우리가 처음 만난 곳이 통영인데, 거기서 동반자를 만나 결혼하고 전업주부가 되고 부산까지 내려오게 될 줄은 상상도 못 했다"고 털어놨다. 특히 경수는 공동구매 셀러로 활동 중인 옥순을 돕기 위해 회사를 그만두고 이사까지 결심한 것으로 전해졌다.두 사람은 첫 만남의 장소였던 통영에 대한 애정도 드러냈다. 옥순이 "종종 통영에 가자"고 하자, 경수는 "가서 인사드리고 오자"며 "통영은 매년 한 번씩은 가야 할 것 같다. 우리 인생이 시작된 곳이니까"고 말했다.한편, 22기 옥순과 경수는 '나는 솔로' 돌싱 특징에서 인연을 맺은 후 지난해 5월 혼인신고를 마치고 11월 결혼식을 올리며 법적 부부가 됐다. 최근에는 아이들의 교육과 새로운 시작을 위해 대전을 떠나 부산에 보금자리를 마련했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr