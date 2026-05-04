드라마 '닥터신'에서 주인공 신주신 역으로 열연한 배우 정이찬이 포즈를 취하고 있다. / 사진=제이와이드컴퍼니

배우 정이찬이 이른바 '막장 대모'라 불리는 임성한 작가와 호흡하게 된 소감을 전했다.지난 27일 서울 충정로에 위치한 텐아시아 사옥에서 TV조선 주말드라마 '닥터신'(연출 이승훈)으로 열연한 주연 배우 정이찬을 만났다.정이찬은 첫 주연작에 이른바 '막장 대모'라 불리는 임성한 작가와 호흡하게 됐다. 또 극 중 뇌 수술 권위자이자 천재 의사 신주신 역으로 분했다.작품은 '뇌 체인지'를 거듭하면서 파격적인 전개로 많은 주목을 받았다. 집도의 역할이었던 정이찬 주변 반응은 어땠을까. 그는 "주신이가 뱉는 말들이 직설적이면서 독특해서 저를 알고 지낸 친구들은 재밌다는 반응을 보였다"고 전했다.이어 정이찬은 "가족들과 같이 보기도 했는데, 평소 아들의 모습이 안 보이다 보니까 부모님께서 굉장히 좋아해 주셨다. 심지어 광기의 의사로 보인다는 반응도 해주셨다"고 덧붙였다. 또 "회차가 거듭될수록 주신이의 감정이 변화하는데, 시청자분들의 반응도 그에 맞춰 바뀌는 것을 보고 뿌듯하기도 했다"고 첨언했다.임 작가의 3년 만에 복귀 소식이 전해지면서 정이찬은 '임성한의 남자'라는 별칭을 얻었다. 극 중에서 보여줬던 장발의 머리를 싹둑 자른 채 인터뷰 장소에 등장한 정이찬은 임 작가의 선택을 받게 된 이유에 대해 "오디션을 봤을 때는 지금보다 살이 더 빠져 있었다"며 "작가님께서 직접 '이래서 뽑았어'라고 말씀하시지는 않았지만, '얼굴이 주는 차가운 느낌과 중저음 목소리 때문에 뽑혔을 것'이라는 감독님의 말을 들었다"고 설명했다.한편 '닥터신'은 천재 의사가 사랑하던 여자가 우연한 사고를 겪은 뒤 벌어지는 일을 그린 메디컬 스릴러 멜로다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr