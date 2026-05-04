드라마 '닥터신'에서 주인공 신주신 역할로 분한 배우 정이찬이 포즈를 취하고 있다. / 사진=제이와이드컴퍼니

배우 정이찬이 '막장 대모'라 불리는 임성한 작가의 성격에 대해 언급했다.지난 27일 서울 충정로에 위치한 텐아시아 사옥에서 TV조선 주말드라마 '닥터신'(연출 이승훈)으로 열연한 주연 배우 정이찬을 만났다.정이찬에게 '닥터신'은 첫 주연 작품이다. 타이틀 롤에서 스타 작가 임성한과 호흡을 맞추게 됐다. 정이찬은 얼굴만 알려진 임 작가에 대해 "오히려 작가님이 주신이 같다. 차가워 보이지만 사실은 따뜻하신 분이다. 정이 정말 많으신데 상당히 츤데레이시다"라고 밝혔다.정이찬은 "작가님께서 확실히 카리스마가 있으시다"라면서 "워낙 베일에 싸여 계시기에 처음 오디션장에서 뵀을 땐 저도 아우라가 느껴져서 '무서우신 분일 수 있겠다'는 생각이 들었다"고 말했다.그러나 정이찬과 호흡하기 시작한 임 작가는 배우들을 무심하면서도 세심하게 챙기는 사람이었다. 정이찬은 "제가 운동한다고 작가님께 '계란 좀 많이 먹었어요'라고 말하면 바로 전화 오셔서 '노른자 많이 먹으면 안 된다'고 하신다"며 당시를 회상했다. 또 정이찬은 "배우가 아프다는 소리가 귀에 들어가면 바로 전화하신다. 연습할 때도 먹을 걸 자주 사 오시고 굉장히 스윗하시다"고 덧붙였다.연기적으로 배우들에게 큰 도움을 주는 선생님이었다. 정이찬은 "작가님이 배우분들하고 연락을 정말 자주 해주신다"면서 "대본을 읽다가 궁금한 게 있어서 문자를 드리면 새벽 1시나 2시에도 전화가 오신다"고 회상했다. 그러면서 정이찬은 "질문에 대한 답은 절대 한 번에 안 주신다. 배우 스스로 생각하게끔 끌어주시는데, 정말 도움이 많이 됐다"고 감사를 표했다.한편 '닥터신'은 천재 의사가 사랑하던 여자가 우연한 사고를 겪은 뒤 벌어지는 일을 그린 메디컬 스릴러 멜로다. 정이찬은 극 중 뇌 수술 권위자이자 천재 의사 신주신 역으로 열연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr