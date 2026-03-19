이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오스타'

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'라디오 스타' 충주시 홍보 채널 '충주맨'으로 큰 화제를 모았던 김선태가 공무원 퇴사 이후 근황을 공개했다.18일 방송된 MBC '라디오스타'는 '웃음 공무원' 특집으로 꾸며진 가운데, 김선태가 출연해 퇴사 비하인드와 향후 계획을 털어놨다.이날 방송에서 김선태는 "이제 자유인이 된 김선태"고 자신을 소개했다. 이에 MC 김구라는 "공무원으로 뼈를 묻겠다더니 거짓말쟁이로 시작하는 거냐"고 묻자, 그는 "그땐 진심이었지만 지금은 뼈는 묻고 살만 남아서 나왔다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.퇴사는 계획된 선택이었다. 김선태는 "박수 칠 때 떠나는 게 목표였다. 구독자 수도 달성했고 모든 퍼즐이 맞춰진 시점이라고 판단했다"고 설명했다.퇴사 이후에는 다양한 제안이 쏟아졌다고. 그는 "사기업이나 제작사 등 여러 곳에서 연락이 왔다"며 "청와대 이야기도 있었지만 당시 공무원 신분이라 접촉도 안 했다. 검토한 적 없다"며 선을 그었다. 그럼에도 불구하고 선택은 '혼자'였다. 김선태는 "어딘가에 소속되는 게 지쳤다"며 "조직 생활보다는 자유롭게 콘텐츠를 만들고 싶다"고 밝혔다.특히 퇴사 과정에서 예상치 못한 상황도 있었다. 정식 발표 전 정보가 먼저 퍼지면서 이른바 '퇴사 스포'를 당한 것. 그는 "원래는 2~3주 뒤에 알리려고 했는데 보도가 먼저 나갔다"며 "늦잠을 자고 일어났더니 부재중 전화가 400통 넘게 찍혀 있었다"고 당시를 떠올렸다. "누가 유출했는지 아냐"는 질문에 김선태는 "그건 알 수가 없다. 원래 그런 소식은 빨리 퍼지는 것 같다"고 답했다.이어 "퇴사 과정을 유튜브 콘텐츠 영상으로 보여주려 했지만, 상황이 급해져 바로 영상을 올릴 수밖에 없었다"고 덧붙였다.현재 구독자 146만 명을 보유한 그는 폭발적인 관심에 대한 부담도 털어놨다. 김선태는 "첫 영상을 올리기도 전에 구독자가 급격히 늘어서 솔직히 두려웠다"며 "퇴사 이후 기사도 많아져 한동안 잠을 제대로 못 잤다"고 말했다.이사 계획에 대해서도 김선태는 "지금도 충주에 살고 있고 당장 이사 계획은 없다"며 "지방에서나 웃긴 사람일 뿐"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.한편, 지난 9일 '김선태 (유튜브) 채널 소개서'라는 제목의 문건이 온라인에서 확산되며 '김선태' 채널의 최고 광고 단가가 1억 원이라는 논란에 휩싸이기도 했다. 또한 김선태는 "유튜브 수익 신청을 바로 안 되게 만들었다. 지연시키고 바로 반영이 안 된다"며 수익 정산을 아직도 못 받았다고 밝혀 또 한 번 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr