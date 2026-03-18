최희 / 사진 = 최희 SNS 캡처

방송인 최희가 출산 이후 철저한 자기 관리를 통해 20kg를 감량했다는 소식을 전해 화제다.18일 최희는 자신의 SNS에 "여러분 저 자랑 좀 할게요"라는 문구와 함께 다이어트 전후 모습을 담은 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 최희는 몰라보게 달라진 몸매로 눈길을 끌었다.특히, 최희는 과거 통통했던 체형에서 군살 없이 늘씬한 몸매로 변신해 눈길을 끌었다. 그의 배에는 선명한 복근 라인이 자리잡혀 있었고 과거 사진에서는 찾아볼 수 없는 날렵한 턱선과 잠옷 위로 드러난 직각 어깨 라인에 이목이 집중됐다.최희는 "벌써 아이가 둘인데 운동과 식단만으로 20kg를 감량하고 166cm에 52kg를 유지하고 있다"고 전했다. 이어 그는 "몸에 나쁜 음식을 줄이고 도움이 되는 음식으로 채우기, 먹고 싶은 양의 80%만 먹기, 비우는 것에 집착하기" 등 자신만의 체중 유지 비결도 함께 전했다. 최희는 "먹고 싶은 걸 먹으면서도 스트레스를 받지 않는 것이 중요하다"고 강조했다.한편, 최희는 2020년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 과거 그는 출산 3개월 만에 14kg 감량했다고 전해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr