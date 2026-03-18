엔하이픈 희승/ 사진=텐아시아 DB

그룹 엔하이픈 전 멤버 희승이 돌연 탈퇴한 이후 국민연금공단에 해외 팬들의 항의 전화가 빗발쳐 업무가 일시적으로 마비됐다는 사실이 알려졌다.18일 김성주 국민연금공단 이사장은 자신의 SNS에 "국민연금 국제연금지원센터가 마비된 사연"이라는 제목의 긴 글을 게재했다. 그는 "지난주 갑자기 국민연금공단 국제연금지원센터로 해외 전화가 한꺼번에 걸려와 업무가 일시 마비되고 이메일이 2시간에 약 1500통이 몰리는 일이 벌어졌다"고 털어놨다.김 이사장은 해당 사건의 발생 원인에 대해 "사연을 들어보니 그룹 엔하이픈 멤버 탈퇴와 관련해 해외 팬들이 하이브의 대주주인 국민연금에 항의 전화를 하자는 글이 SNS에 퍼졌다더라"고 설명했다. 실제로 당시 온라인 상에서는 팬들 사이에서 국민연금이 사전에 관련 내용을 인지했는지, 이번 결정으로 인한 기업 가치 영향을 알고 있는지 묻는 글과 함께 국제연금지원센터 연락처가 공유된 것으로 전해졌다.김 이사장은 "국제지원센터는 한국에 와서 일하는 외국인 노동자와 해외에 나가 일하는 한국인들을 위한 연금지원업무를 담당하는 부서다"라며 "이번 사태로 인해 연금 상담을 위해 전화하는 분들이 큰 불편을 겪었다"고 전했다. 이어 "국민연금은 국민의 노후자금을 맡아 운용하는 장기 투자자"라며 "세계 80개가 넘는 나라의 수많은 기업에 투자하고 있지만 개별 기업의 경영이나 인사 문제에 관여하지는 않는다"고 해명했다. 또한 "당연히 K-POP 그룹의 결성과 멤버 구성에 대해서도 관여하지 않는다"고 선을 그었다.한편 엔하이픈 소속사 빌리프랩은 지난 10일 희승의 팀 탈퇴를 공식 발표했다. 빌리프랩은 "엔하이픈이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 논의해왔다"며 "그 과정에서 희승이 추구하는 음악적 지향점이 뚜렷함을 확인해 이를 존중하기로 결정했다"고 설명했다. 빌리프랩에 따르면 엔하이픈은 6인 체제로 팀을 개편한다. 희승은 팀에서 독립해 솔로 아티스트로서 활동할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr