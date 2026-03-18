서은우가 잠적한 아이 친부에게 양육 협의 요구

복지시설에서 홀로 아이 키우며 소통 촉구

양측 간 민형사 소송 진행 중인 상황

잠적한 아이 친부에게 양육 협의를 요구한 서민재/ 사진 = 서민재 SNS 캡처

채널A 예능 '하트시그널3' 출연자 서민재(개명 후 서은우)가 미혼 상태에서 출산 이후 처음으로 잠적한 아들의 친부 A씨를 언급했다.18일 서은우의 법률대리를 맡은 오엔법률사무소는 아들의 친부이자 서은우의 전 연인 A씨에 출생과 양육과 관련된 소통을 촉구하는 입장을 밝혔다. 이날 오엔법률사무소는 "먼저 서은우씨가 개인적인 관계에서 비롯된 일로 많은 분들께 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "현재 서은우 씨가 바라는 것은 단 하나다. 아이의 아버지로서 책임 있는 태도와 진정성 있는 대화와 협의다"라는 입장을 밝혔다.법률사무소는 이어 "서은우씨는 최근 아이를 출산했고 현재 몸을 충분히 회복하지 못하고 복지시설에서 홀로 힘겹게 아이를 양육하며 생활하고 있다"며 "아이의 친부인 A씨와 아이의 출생 및 양육과 관련한 구체적인 협의나 대화는 현재까지 이뤄지지 않은 상태"라고 설명했다. 그러면서 "이러한 상황 속에서 서은우 씨는 아이의 출생과 양육과 관련해 친부인 A씨와 최소한의 협의와 소통이 이뤄지기를 바라고 있다"고 덧붙였다.서은우의 법률대리인은 "현재 A씨 측에서 서은우 씨를 상대로 민형사상 법적조치를 취해 이에 대한 절차가 진행되고 있다. 최근에는 서은우 씨가 제출한 병원 관련 서류가 위조됐다는 얼토당토않은 고발까지 추가로 받았으나, 이에 대해 서은우 씨 측은 법무팀을 통해 해당 서류가 위조된 것이 아님을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "서은우는 지금까지 상대방을 상대로 별도로 형사 고발이나 손해배상 청구 소송을 제기한 사실은 없으며, 다만 아이의 권익을 보호하기 위한 차원에서 인지청구 소송만 제기한 상태"라고 전했다.끝으로 서은우 측은 "서은우 씨는 아이가 장차 자신의 출생과 관련해 불필요한 상처를 받지 않기를 바라는 마음으로 친부와 원만한 협의가 이뤄지길 진심으로 희망하고 있다"고 덧붙였다.한편, 서민재는 지난해 5월 혼전 임신을 사실을 알린 후 그해 12월 아들을 출산했다. 출산 전 서민재는 아이의 친부 A씨가 잠적한 사실을 폭로하며 A씨의 얼굴과 이름, 재학 중인 대학교 등 신상 정보를 공개해 논란에 휩싸인 바 있다. 이후 A씨는 서민재를 상대로 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손, 감금 및 폭행 등의 혐의로 고소했다.안녕하십니까. 서은우 씨의 법률대리인 오엔법률사무소입니다.먼저 서은우 씨가 개인적인 관계에서 비롯된 일로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드립니다.현재 서은우 씨가 바라는 것은 단 하나입니다. 아이의 아버지로서 책임 있는 태도와 진정성 있는 대화와 협의입니다.서은우 씨는 최근 아이를 출산하였고, 현재 몸을 충분히 회복하지 못고 복지시설에서 홀로 힙겹게 아이를 양육하며 생활하고 있습니다. 아이의 친부인 A씨와 아이의 출생 및 양육과 관련한 구체적인 협의나 대화는 현재까지 이루어지지 않은 상태입니다. 이러한 상황 속에서 서은우 씨는 아이의 출생과 양육과 관련하여 친부인 A씨와 최소한의 협의와 소통이 이루어지기를 바라고 있습니다.다만 현재 A씨측에서 서은우 씨를 상대로 민형사상 법적조치를 취하여 이에 대한 절차가 진행되고 있습니다. 최근에는 서은우씨가 제출한 한 병원 관련 서류가 위조되었다는 얼토당토않은 고발까지 추가로 받았으나, 이에 대하여 서은우 씨 측은 법무팀을 통해 해당 서류가 위조된 것이 아님을 재차 확인하였습니다.서은우 씨는 지금까지 상대방을 상대로 별도의 형사 고발이나 손해배상 청구 소송을 제기한 사실은 없으며, 다만 아이의 권익을 보호하기 위한 차원에서 인지청구 소송만 제기한 상태입니다.서은우 씨가 지속적으로 요청한 것은 아이의 출생 및 양육과 관련한 기본적인 대화와 협의입니다. 하지만 아이의 출생 및 양육과 관련한 구체적인 협의나 대화는 아직 이루어지지 않은 상태입니다.또한 서은우 씨 측 가족이 상대방 측에 아이의 출생 사실을 전달한 바 있으나, 현재까지 구체적인 협의로 이어지지는 못한 상황입니다.아이의 출생 이후 부모 사이의 협의와 소통은 무엇보다 아이의 복지와 권익을 위해 중요한 부분입니다. 서은우 씨 역시 법적 분쟁의 확대나 법원을 통한 의사 교환이 아니라 오로지 아이를 위하여 양 당사자가 진정성 있는 대화가 이루어지기를 기대하고 있습니다.서은우 씨는 아이가 장차 자신의 출생과 관련하여 불필요한 상처를 받지 않기를 바라는 마음으로, 친부와 원만한 협의가 이루어지기를 진심으로 희망하고 있습니다.대화의 문은 언제든 열려 있습니다. 아이의 복지와 권익을 최우선으로 고려하는 진정성 있는 대화가 이루어지기를 기대합니다.감사합니다.서은우 씨 법률대리인오엔법률사무소 드림이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 서은우, 하트시그널3, 미혼출산, 양육비, 인지청구