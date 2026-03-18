사진 제공= KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

가수 강수지(59)가 러닝을 시작하고 살이 빠진 근황을 전해 화제다.18일 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'에는 '"요즘 왜 안 피곤해?" 남편 김국진도 놀란 수지의 러닝 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 강수지는 최근 러닝을 시작했다는 근황을 전하며 말문을 열었다.그는 "여러분들도 '강수지는 저렇게 말랐는데 왜 러닝을 시작했지' 싶으실 거다"라며 "그런데 마른 거랑 기초 체력이 있는 것은 완전히 다른 것 같다"고 전했다. 이어 강수지는 "오늘 러닝을 시작한지 191일 됐는데 남편이 '(너 요즘) 피곤하다는 얘기를 안 한다. 매직인가?'라고 놀라더라"고 덧붙였다.강수지는 "191일 동안 딱 세 번 빠졌다. 비가 오나 눈이 오나 기분이 나쁘거나 힘들거나 나가서 뛰었다"며 "처음에는 4.5 정도의 스피드로 정말 천천히 뛰었다. 그런데 지금은 6의 스피드로 400m 트랙을 열 바퀴 정도 쉬지 않고 뛸 수 있게 됐다"고 전해 눈길을 끌었다.특히, 평소 마른 체형을 유지하는 것으로 잘 알려진 강수지가 러닝을 시작한 이후 살이 빠졌다고 털어놓은 장면이 화제를 모았다. 그는 "달리기를 해서 좋아진 게 뭐가 있냐고 물어보는 분들이 있을 것 같다"며 "일단 살은 처음 좀 빠졌다"고 전했다. 이어 "(러닝을 시작한지) 한 2~3개월 정도 되니까 살이 조금씩 빠지더라. 그래서 지금은 살이 좀 빠진 상태다"라고 덧붙였다.강수지는 "그래도 러닝을 멈추지 않는 이유는 기초 체력이 좋아지기 때문이다. (살이 빠지는 건) 잘 먹으면 되는 거니까"라며 너스레를 떨었다. 그는 "무리하지 않은 선에서 움직이는 건 굉장히 좋다더라. 여러분들도 활기차게 지내시려면 언제든 늦지 않았으니 러닝 한 번 시작해보셔도 좋을 것 같다"고 조언했다.앞서 강수지는 KBS 예능 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 1990년대 활동 당시 몸무게게 42kg였다고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이후 그는 현재까지도 40kg대를 유지하고 있다고 밝혀 이목을 집중시켰다.한편, 강수지는 2001년 치과의사 황정빈과 결혼했지만 5년만에 합의 이혼 소식을 전해 안타까움을 샀다. 이후 그는 2015년 SBS 예능 '불타는 청춘'에서 2살 연상의 개그맨 김국진을 만나 '치와와 커플'을 결성해 많은 이들에게 사랑 받았다. 강수지는 해당 예능 출연 3년 후에 김국진과 재혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr