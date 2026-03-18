사진=오연수 유튜브

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배우 오연수가 미국 체류를 마치고 한국에 돌아와 집밥을 즐겼다.17일 오연수 유튜브 채널에는 '집이 최고 - 미국음식에 질려 집밥해먹기'라는 제목의 영상이 게재됐다.오연수는 앞서 아들 건강 문제로 한국을 떠나 미국으로 향했다. 약 한 달간 머물며 미국 생활 중인 둘째 아들을 돌보고, 여러 곳을 여행하며 유튜브로 일상을 공개하기도 했다.한국에 돌아온 오연수는 "여행을 좋아하지만, 집에 돌아오는 순간 집이 제일 좋다. 그리고는 또 떠난다"며 남다른 감회를 드러냈다. 그는 집 창문에 해 넘도록 붙어 있는 크리스마스 장식을 제거해 눈길을 끌었다.또 오연수는 "남편이 물을 주긴 했지만 식물이 약간 시든 것 같다"면서 집안 곳곳을 살피고 돌봤다.오연수는 "며칠은 나가지 않고 집콕할 예정"이라면서 "미국 음식이 질려서 집밥 먹으려고 한다. 거창한 것 없이 배달 음식 아닌 원래 해 먹던 것 하려고 한다"고 전했다.저녁 메뉴로 요즘 유행하는 봄동 비빔밥을 요리한 오연수는 "다 만들었는데, 남편이 봄동 비빔밥 싫다고 치킨 시켰다"고 토로했다. 그러나 식사 후에는 남편과 집 근처 공원에서 야간 산책을 하며 다정한 모습을 보였다.오연수는 "집에서 심심할 틈 없다. 사부작사부작 뭔가를 한다"면서 채색 놀이를 하며 소소한 즐거움을 누렸다. 그는 "작정하고 하면 하루도 안 걸리겠지만 난 며칠에 걸쳐 완성했다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 조용한 하루가 주는 위로"라며 만족감을 드러냈다.한편, 오연수는 배우 손지창과 6년 비밀 연애 끝에 1998년 결혼해 슬하에 2남 손성민, 손경민 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr