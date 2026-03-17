사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 불면증을 고백했다.17일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '무조건 효과 봤던 이민정의 수면의 질 상승템 대방출. 오늘은 이거 보고 꿀잠 주무세요. - MJ 내돈내산 리뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 평소 불면증이 있다고 밝히며 "인생에서 가장 중요한 건 먹는 것도 아니고 잠이라고 생각한다. 잠을 못 자면 입맛도 없고 활동도 힘들고 집중력도 없다"고 말했다.이어 "이 직업은 유독 불면증인 분들이 많다. 남들에게 계속 판단 받고 내가 어떻게 보일까를 신경 써야 하고, 촬영도 9시 출근 6시 퇴근이 아니라 갑자기 밤샘 촬영을 했다가 아침에 자야 하는 상황도 생긴다"면서 "남편 이병헌도 그렇고 저도 그렇고 불면증에 대한 연구는 계속되고 있다"고 덧붙였다.이민정은 여러 제품을 소개하며 "인스타에서 보고 낚여서 샀는데, 홍초 먹고 눈 하나 깜짝 안 했던 남편도 시다고 하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 또 "잠드는 데 효과는 있었지만 다음 날 일찍 일어나야 해서 머리가 아팠던 적도 있었다"며 부작용도 확실히 밝혔다. 그는 햇볕의 중요성을 강조하며 "어린 분들은 그냥 나가서 놀라"고 조언해 배꼽을 쥐게 했다.이민정은 백색소음과 뇌파 음악이 섞인 해당 콘텐츠를 틀어놓고 잠든 경험이 있다며 "남편이랑 '설마 이걸 듣는다고 잠이 오겠어' 했는데 틀고 나서 5분 뒤 기억이 없다"고 말했다. 다만 "열 번 중 열 번 다 통하는 건 아니다"라며 과장 없이 자신의 경험을 전했다.또 이민정은 입욕제와 반신욕을 숙면템으로 꼽으며 "시간만 있다면 누구나 할 수 있고 꿀잠에는 효과가 크다. 집에 하면 준후가 '왜 안 나와, 쓰러졌어?'하면서 문 열고 들어올 수도 있다. 아이 없을 때 많이 해야 한다. 호텔가면 꼭 한다"고 전했다.레드 와인을 즐겨 마시는 이민정은 "많이 마시면 당연히 숙면을 방해하겠지만 와인의 타닌 성분이 사람을 조금 진정시키는 것 같다"며 "방송을 하고 오거나 촬영을 끝내고 왔을 때 너무 긴장이 올라가 있으면 한두 잔씩 마시고 잠에 든다"고 이야기했다.바디 필로우를 끼고 자는 습관을 고백한 이민정은 "저는 아직도 옆으로 누워 자는 습관이 있다"며 "뭔가 안고 있거나 옆이 보호막처럼 돼 있어야 잘 잔다. 우리 남편처럼 이걸 안 쓰는 분들은 '그렇게 큰 걸 안고 어떻게 자'라고 하기도 한다"고 말했다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr